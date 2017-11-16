Число жертв аварии с микроавтобусом в Марий Эл возросло до девяти человек

Йошкар-Ола, 16 ноября. Число жертв аварии с участием микроавтобуса в Килемарском районе республики Марий Эл возросло с восьми до девяти человек. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Как минимум четверо получили ранения. Тела погибших пока что не успели вынести из машины.

Ранее сообщалось о столкновении микроавтобуса с лесовозом в Марий Эл. Вероятной причиной ДТП могла стать непогода. На протяжении всего дня в регионе идет снег, в связи с чем видимость на дорогах снижена.