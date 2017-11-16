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МиГ-35 станет «точкой опоры» России в завоевании господства в воздухе — военный эксперт
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    МиГ-35 станет «точкой опоры» России в завоевании господства в воздухе — военный эксперт

    20:03  16 Ноября 2017
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    МиГ-35

    Заводские испытания двух первых опытных образцов многофункционального легкого истребителя МиГ-35 завершатся до конца года. Об этом сообщила официальный представитель корпорации «МиГ» Анастасия Кравченко.

    Российской истребительной авиации все еще нужен легкий истребитель для завоевания господства в воздухе, тяжелые Су с этим не справятся, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

    «В этом году завершаются заводские испытания двух истребителей МиГ-35», — заявила представитель корпорации «МиГ» в ходе авиасалона Dubai Airshow.

    Кроме того, Кравченко отметила, что после завершения испытаний и подписания соответствующих контрактов с российским военным ведомством, самолет пойдет в серийное производство.

    МиГ-35

    «В последнее время все только и говорят о самолетах КБ «Сухого» — Су-35 в Сирии, превращение ПАК ФА (перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации — прим. ред.) в Су-57 и т.д. Нужно понимать, что это тяжелые многоцелевые истребители, которые решают огромный спектр задач. Но не стоит забывать и о том, что армии нужны быстрые, легкие и чрезвычайно маневренные истребители для завоевания господства в воздухе. Ими и станут МиГ-35 или, как их называют на западе, «Точка опоры» (по кодификации НАТО Fulcrum-F)», — поясняет ситуацию военный эксперт.

    По его же словам, технология «стелс», которая сейчас ставится на самые современные воздушные суда, самолетам вроде МиГ-35 совсем не нужна. Парк истребительной авиации, по мнению Красноперова, должен состоять именно из легких и маневренных «МиГов».

    МиГ-35 будет «точкой опоры» в завоевании господства в воздухе — военный эксперт

    «Американцы вкладывают огромные средства в проекты вроде F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Да, они хороши для запуска ракет из дальней зоны, для уничтожения различных объектов издалека. Но в случае начала воздушного боя именно работа на близких дистанциях станет решающей. Поэтому глупо использовать F-22 и F-35 для ближнего боя: они тяжелые и достаточно неповоротливые. Так что США скорее выкатят схожие по характеристикам, но уже устаревшие F-15. И вот тут они увидят, что МиГ-35  будет «точкой опоры» России в завоевании господства в воздухе», — заключил эксперт.

    Напомним, МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. Легкий истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, а его бортовой радар способен сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #самолет #су-35 #истребитель #f-35 #миг-35 #су-57 #f-15 #f-22 #миг #кб
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