В аварии с микроавтобусом в Марий Эл погибли 8 человек

Марий Эл, 16 ноября. Как минимум 8 человек погибли, еще 12 пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Килемарском районе Марий Эл.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла в пол-шестого вечера на 64 километре трассы Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. На месте работают сотрудники ГИБДД.

О причинах страшной аварии пока не сообщается, однако трагедию смогла спровоцировать непогода. Весь день в Марий Эл идет снег, видимость на дорогах ограничена.

