Посольство РФ ждет доказательства «вмешательства Москвы» в Brexit

Лондон, 16 ноября. Посольство РФ в Великобритании обратилось в западные университеты, которые якобы уличили Россию во влиянии на исход референдума о выходе королевства из ЕС.

«Мы обратились в соответствующие университеты — Эдинбурга и Суонси в Великобритании и Беркли в США — с просьбой направить нам исходные материалы. Исходим из того, что российские специалисты должны иметь возможность ознакомиться с их методологией и проверить их выводы», — сообщил агентству РИА Новости представитель посольства.

Он не исключил, что к этим документам будет много вопросов, особенно после «банкетной речи» премьер-министра Великобритании Терезы Мей.

Источник также добавил, что российским специалистам необходимо проверять все учреждения относительно «российского вмешательства» в дела Великобритании, которые носят деструктивный характер и разрушают британско-российские отношения.

Он также подчеркнул, что голословные обвинения в сторону Москвы могут привести к потере доверия по отношению к Британии не только со стороны РФ, но и со стороны других государств.