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Украина
Границы ключ переломлен: контрабанда хлынула на Украину через «брешь» в Закарпатье
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    Границы ключ переломлен: контрабанда хлынула на Украину через «брешь» в Закарпатье

    20:43  16 Ноября 2017
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    Границы ключ переломлен: контрабанда хлынула на Украину через «брешь» в Закарпатье

    Киев, 16 ноября. Правоохранительные органы Украины проводят масштабную спецоперацию в Закарпатской области. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель главного военного прокурора страны Сергей Долгополов.

    В мероприятиях задействованы представители СБУ, МВД, Госпогранслужбы и прокуратуры.

    По версии следствия, в 2015-2016 годах сотрудники регионального управления Госгеокадастра переоформили территории, которые расположены вдоль линии государственной границы с Венгрией. В результате было отчуждено в частную собственность около 140 гектаров земли, в результате чего образовалась «частная граница» протяженностью 150 км, через которую осуществлялась контрабанда табачной продукции и наркотиков.

    Правоохранители провели свыше 100 обысков у фигурантов дела. Кроме того, в санатории «Карпаты» (в районе Мукачево) был задержан некий Хорват Аттила, которого называют организатором схемы с отчуждением земель. Как передает издание «Закарпатье онлайн», всего было задержано около 20 подозреваемых.

    По данным Telegram-канала «Зрада чи перемога» (укр. «Измена или победа»), подобные «частные границы» есть также во Львовской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. 

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #граница #наркотики #табак #контрабанда #закарпатье
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