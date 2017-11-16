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Украина
Мы не Польша: украинцам не понравилась идея праздновать Рождество с католиками
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    Мы не Польша: украинцам не понравилась идея праздновать Рождество с католиками

    18:59  16 Ноября 2017
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    Мы не Польша: украинцам не понравилась идея праздновать Рождество с католиками

    Киев, 16 ноября. Жители Украины остались не в восторге от идеи праздновать католическое Рождество на государственном уровне. Ранее Верховная рада объявила выходным днем 25 декабря, когда все католики праздную Рождество, а 2 мая постановила сделать рабочим.

    «А как же теперь день картошки?» — в шутку замечает один из пользователей Twitter.

    «Западная Украина и так Европа. Где еще на Украине столько католиков, чтобы делать католическое рождество праздником?» — пишет другой пользователь.

     А некоторые комментаторы отмечают, что намерены, как и раньше праздновать православное Рождество 7 января.

    «Украина как праздновала, так и будет праздновать Рождество 7 января. А депутатов Верховной Измены и президента проклянут. Мы не Польша!» — отмечают в Twitter.

    Мы не Польша: украинцам не понравилась идея праздновать Рождество с католиками

    Напомним, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что решение праздновать католическое Рождество усилит евроинтеграцию Украины.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #рождество #празднование
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