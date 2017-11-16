Минобороны опубликовало документы о помощи Польше в 1945 году

Москва, 16 ноября. Советский Союз в 1945 году отправил в Польшу десятки тысяч тонн гуманитарной помощи и техники для восстановления страны после войны. Эта информация следует из документов центрального архива Минобороны России, опубликованных в рамках спецпроекта «Память против забвения».

Обнародованные документы свидетельствуют, что помощь Польше поступала из материальных запасов Красной Армии, а также из запасов народных комиссариатов СССР. В период с марта по ноябрь 1945 года для обеспечения населения Польши и на поддержку посевной кампании в стране Советским Союзом было передано продовольствия и корма для скота на сумму более 1,5 миллиарда рублей в послевоенных ценах.

Кроме того, в течение второго-третьего кварталов 1945 года временному польскому правительству также направили более 130 тысяч тонн продовольствия, 20 тысяч тонн хлопка, а также более 2000 грузовых автомобилей.

Также в ранее не публиковавшихся документах сообщается о том, что солдаты Красной Армии занимались ремонтом польских железных дорог и мостов, уничтоженных нацистскими войсками. Отмечается, что силами железнодорожных частей первого Белорусского фронта было отремонтировано более 5000 километров железных дорог.

Отметим, документы, свидетельствующие о помощи СССР Польше, ранее не публиковались в открытых источниках, доступ к ним имел ограниченный круг специалистов.

Напомним, ранее министерство обороны РФ уже обнародовало массив архивных документов периода 1944-1945 годов, посвященных освобождению Польши Красной Армией от нацистов.