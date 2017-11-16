Сергей Марков: Статус «иноагента» не влияет на работу RT или «Радио Свобода»

Государственная дума приняла законопроект об иностранных СМИ во втором чтении. Согласно нововведениям, теперь российские власти смогут признавать иностранными агентами СМИ, финансируемые из-за рубежа. Это стало ответной мерой на дискриминационную политику Вашингтона в отношении российских медиаресурсов.

Напряжение между двумя мировым державами не ослабевает. На днях Конгресс США принял военный бюджет на будущий год, выделив миллиарды долларов на «сдерживание российской агрессии».

О возможных последствиях нового российского закона и причинах напряженности между Россией и США корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с политологом Сергеем Марковым.

Взять Харьков!

— Российский парламент принял во втором чтении закон об иностранных агентах. Каким окажется эффект от него?

— Эффект будет скорее психологический. Закон означает, что Россия не сдается и будет давать ответ. Но в то же время закон сильно не повлияет на работу этих организаций: «Радио свобода» и «Голос Америки» зарегистрируются просто как иностранные агенты, и все. Они и так известны в таком качестве, так что, полагаю, никаких принципиальных изменений не будет. Кстати, как не будет и больших изменений в работе RT. Такой ответ будет воспринят Западом как недостаточный.

— Какой ответ предложили бы вы?

— Я считаю, что более правильным был бы не зеркальный ответ, а нанесенный в тех областях, где они слабее. Взять Мариуполь, Запорожье, Харьков и Одессу — хотя бы информационно! Начать вещание российской позиции на русском языке на эти регионы, на русскоязычную часть Украины. Сделать несколько теле- и радиоканалов, которые могли бы донести российскую позицию по украинской проблематике.

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Это был бы ответ, после которого на Западе задумались бы: бить или не бить еще раз. А зеркальный ответ — слаб.

— В рамках своего оборонного бюджета, рассчитанного на 700 млрд долларов, 4,6 миллиардов Америка готова потратить на «сдерживание» России в Европе. Для чего американцам нужна эта бессмысленная борьба с «российской агрессией»?

— Американцы используют усиление российских Вооруженных сил и укрепление самостоятельности российской позиции на международной арене в качестве оправдания для накачивания военного бюджета. Как писали еще в советские времена, ВПК вносит напряженность в международные отношения, чтобы делить военные бюджеты, получая прибыль. С тех пор ничего, по сути, не изменилось.

Трамп ищет поддержки

— В рамках бюджета Конгресс намерен также обязать Дональда Трампа сообщать о российских чиновниках, против которых нужно вводить санкции за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Почему на президента США накладываются столь серьезные ограничения?

— Жесткие ограничения работают в рамках продолжающийся гибридной войны против России. Кроме того, они накладываются на Трампа, чтобы не дать ему стать настоящим президентом. Истеблишмент США был поражен тем, что американские избиратели проголосовали за эксцентричного миллиардера только потому, что он против Вашингтона.

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Ненависть к Вашингтону со стороны американских граждан настолько велика, что они готовы проголосовать почти за кого угодно. Элиты шокированы этим и теперь пытаются не позволить Трампу стать реальным президентом.

— Какие у него шансы все-таки стать им?

— Трудно сказать. Это борьба. Трампу нужно получить поддержку не только от избирателей, но и от представителей различных групп интересов. Сейчас как раз он и пытается это сделать. Шансы у него — пятьдесят на пятьдесят.

Рахой все знал

— Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал истерикой обвинения во вмешательстве России в события в Каталонии‍. Как вы оцениваете эти обвинения в адрес Москвы?

— Заявления Мадрида являются противоречивыми. С одной стороны, есть обвинения России во вмешательстве в каталонскую ситуацию, и это просто продолжение демонизации нашей страны. С другой стороны, и это вполне естественно, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что никакого вмешательства не было.

— Какой, по вашему мнению, была ситуация на самом деле?

— Я думаю, что не просто не было вмешательства с нашей стороны — была специальная просьба испанского правительства не поддерживать Каталонию. И было ответное заверение российских властей в том, что они не будут поддерживать Барселону. Россия твердо выдержала свое обещание. Рахой знает об этой договоренности и о том, что Россия строго высказалась по этому поводу. Думаю, Рахой сам был недоволен истеричными антироссийскими заявлениями обвинителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.