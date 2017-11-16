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Украина
НАБУ возбудило уголовное дело против Луценко
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    НАБУ возбудило уголовное дело против Луценко

    18:51  16 Ноября 2017
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    НАБУ возбудило уголовное дело против Луценко

    Киев, 16 ноября. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало уголовное производство в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко. Об этом в четверг рассказал адвокат Ренат Кузьмин, который и подал соответствующее заявление.

    По словам юриста, речь идет о незаконном обогащении Юрия Луценко.

    «НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко… Это уже пятое уголовное производство, возбужденное против нынешнего генпрокурора по моим заявлениям. Как пел непревзойденный Владимир Высоцкий: «Сколь веревочка не вейся», — подчеркнул Кузьмин.

    Напомним, ранее стало известно о том, что представители НАБУ займутся расследованием поставок техники для ВСУ от подконтрольной украинскому президенту Петру Порошенко компании «Кузня на Рыбальском».

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #луценко #набу
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