НАБУ возбудило уголовное дело против Луценко

Киев, 16 ноября. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало уголовное производство в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко. Об этом в четверг рассказал адвокат Ренат Кузьмин, который и подал соответствующее заявление.

По словам юриста, речь идет о незаконном обогащении Юрия Луценко.

«НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко… Это уже пятое уголовное производство, возбужденное против нынешнего генпрокурора по моим заявлениям. Как пел непревзойденный Владимир Высоцкий: «Сколь веревочка не вейся», — подчеркнул Кузьмин.

Напомним, ранее стало известно о том, что представители НАБУ займутся расследованием поставок техники для ВСУ от подконтрольной украинскому президенту Петру Порошенко компании «Кузня на Рыбальском».