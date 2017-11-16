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ПФР: В 2018 году в России не будет пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума
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    ПФР: В 2018 году в России не будет пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума

    18:47  16 Ноября 2017
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    ПФР: В 2018 году в России не будет пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума

    Москва, 16 ноября. В Пенсионном фонде РФ (ПФР) рассказали, что в 2018 году в России не будет пенcионеров с доходом ниже прожиточного минимума пенсионера.

    «В 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума. Все выплаты, которые осуществляет фонд, будут производиться в срок и в полном объеме, а все виды пенсий будут ежегодно увеличиваться», — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

    В организации также отметили, что всем неработающим пенсионерам будут предоставлять социальную доплату, а бюджет фонда полностью сбалансирован.

    Также в ПФР указали на то, что в настоящее время в Госдуме рассматривается проект бюджета организации на следующий год и на плановый период 2019 и 2020 года. В соответствии с проектом выплаты пенсионерам в 2018 году увеличатся на 279 миллиардов рублей и составят 7,15 триллиона рублей. В то же время расходы на социальные выплаты увеличатся на 11,8 миллиарда рублей и будут равняться 981 миллиарду рублей.

    Напомним, ранее бывший министр финансов России, а ныне глава совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин заявил, что в России, по его мнению, нет средств на выплату пенсий в связи с дефицитом средств в Пенсионном фонде, и что пенсионный возраст нужно повышать. В пресс-службе фонда в свою очередь заверили, что бюджет организации обеспечен в полном объеме. Вице-премьер Ольга Голодец также опровергла заявление Кудрина, заявив, что ситуация, описанная главой совета фонда «Центра стратегических разработок», абсолютно не соответствует действительности, а деньги на исполнение всех обязательств перед гражданами России у ПФР есть. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #пенсии #рост #индексация #пенсионный фонд
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