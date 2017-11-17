ВКС РФ за неделю уничтожили свыше 1250 объектов боевиков в Сирии

Москва, 17 ноября. За минувшую неделю ВКС РФ совершили более 500 боевых вылетов, в ходе которых ликвидировали свыше 1250 объектов террористов в САР.

Министерство обороны РФ сообщает, что за прошедшую неделю российская военная авиация совершила более 500 боевых вылетов, во время которых летчики ликвидировали порядка 1250 объектов террористических группировок в Сирийской арабской республике.

Военное ведомство России подчеркивает, что разведывательные данные для авиации передавали беспилотные летательные аппараты, которые совершили за неделю 300 вылетов и обнаружили 432 объекта террористов. Отмечается, что российские военные инженеры за семь дней провели проверку 1238 гектаров сирийской территории и обезвредили 44,8 тысяч мин и самодельных взрывных устройств.