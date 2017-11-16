Ни ума, ни вкуса, ни фантазии: Вассерман оценил снос сталинской высотки в Варшаве

Комментируя снос сталинской высотки в центре Варшавы, который затеяли польские власти, известный публицист и политолог Анатолий Вассерман уличил их в отсутствии ума и художественного вкуса.

Польские власти намерены снести Дворец культуры и науки в центре Варшавы. Об этом в эфире Польского радио сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак. По его словам, эта сталинская высотка является «символом российского, советского господства в Польше». А замглавы Минобороны Польши Бартош Ковнацкий в эфире радиостанции Zet отметил, что снос Дворца культуры и науки был бы «прекрасным подарком на 100-летие независимости Польши».

По мнению знатока Анатолия Вассермана, считать историческую память символом чьего-либо господства, как минимум, невежественно.

«Дворец культуры и науки для Варшавы — это, прежде всего, символ развития, символ движения в будущее. Польша могла двигаться в будущее только вместе с Советским Союзом и только по социалистическому пути. И это подтверждается тем, что случилось с Польшей после отрыва от СССР и отказа от социализма. Вся нынешняя публичная истерика господ из правящих ныне в Польше партий, направленная на борьбу с символами тоталитарного прошлого, вызвана именно тем, что катастрофически упали уровень и качество жизни в этой стране», — заявил в беседе с Федеральным агентством новостей Анатолий Вассерман.

Он отметил, что упадок наблюдался во всех странах, отказавшихся от социализма, в том числе и в России. Частично это перекрылось техническим прогрессом, произошедшим с тех пор, но есть общий критерий, позволяющий отличить собственные достижения от достижений человечества в целом.

«Это соотношение уровней жизни в данной стране и во всем мире. Во всех странах, отказавшихся от социализма, уровень жизни после этого резко упал относительно общемирового. Конечно, сейчас и поляки, и мы живем лучше, чем 30 лет назад. Но остальной мир нас заметно опережает на пути прогресса», — считает Анатолий Вассерман.

По его словам, старательная демонизация социалистического прошлого — это свидетельство упадка в Польше, как материального, так и духовного.

«У нас тоже была борьба с советским наследием, но в последние лет 15 она свернулась, потому что большая часть политического руководства страны вполне вменяемая и уровень жизни у нас растет. А у поляков таких заметных улучшений не происходит», — сказал Анатолий Вассерман.

Известный интеллектуал подчеркнул, что Дворец культуры и науки как архитектурное сооружение является одним из лучших в Варшаве за весь XX век. Представители власти ведут себя как невежды, уверен собеседник ФАН.