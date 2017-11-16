Подвох и ловушка: на российском ТВ объяснили политический смысл допингового скандала

Вечерний эфир программы «Время покажет» на первом канале был посвящен решению совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), который не посчитал возможным восстанавить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что может лишить Россию возможности участвовать в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Как заявили функционеры WADA, решение связано с тем, что Москва отказалась безоговорочного признать выводы доклада комиссии Ричарда Макларена, в котором утверждается, что в РФ якобы действовала государственная система использования допинга. При этом, как заявил ведущий программы Анатолий Кузичев, процитировав слова самого Макларена, у комиссии нет и не было никаких доказательств того, что в РФ якобы действовала некая «государственная программа» по допингу.

«В решении WADA говорится, что Россия отказывается признать систему господдержки допинга в России, — отметил Кузичев. — При этом автор доклада Макларен заявил, что доказательств господдержки допинга в России у него нет, ну — так пусть уж они сами признаются».

«Но ведь доказательств-то действительно нет», — отреагировала ведущая Екатерина Стриженова.

«Конечно, это подвох и ловушка для России, — заявил присутствовавший с студии американский журналист Майкл Бом. — Ежу понятно, что Россия этого никогда не признает, потому что это признание означает, что Россия будет автоматически дисквалифицирована. Поэтому, конечно, Россия упрется, как она может и умеет, и опять скажет, что в докладе ложь, а Родченков («информатор» WADA — фигурант уголовного дела в РФ Григорий Родченков — прим.) — сумасшедший и предатель».

Ведущий Анатолий Кузичев напомнил Бому о презумпции невиновности, согласно которой все являются невиновными, пока не доказано обратное, но Бом продолжал настаивать на том, что Россию якобы можно признать виноватой даже без предъявления доказательств.

По мнению политолога Искандера Валитова, функционеры WADA сознательно загнали Россию в ловушку, из которой очень трудно выбраться.

«Вся конструкция ловушки в том, что от России требуют признания, несмотря на то, что никаких доказательств нет, — заявил Валитов. — Что бы ты ни сказал, ты все равно проиграешь. Если ты согласишься с тем, что была «государственная программа» по допингу, WADA скажет — да, молодцы, мы вас хвалим. Но на следующем шаге у МОК (Международного олимпийского комитета) есть все основания сказать — ну, ребята, извините, вы сами все это организовали, и вам тут (на Олимпиаде) не место».

Польский политолог Якуб Корейба признал, что вся антидопинговая кампания по дискредитации России носит откровенно заказной и политический характер.

«Давно уже всем понятно, что мировой спорт переплетен с политикой», — заявил Корейба.