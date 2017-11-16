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Против нас развязана война: депутат объяснил, почему Россию хотят лишить Олимпиады
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    Против нас развязана война: депутат объяснил, почему Россию хотят лишить Олимпиады

    19:27  16 Ноября 2017
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    Против нас развязана война: депутат объяснил, почему Россию хотят лишить Олимпиады

    На Первом канале в программе «Время покажет» обсуждали решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что чревато отстранением российской команды в полном составе от зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Против России сегодня развязана настоящая война, заявил депутат Госдумы Николай Харитонов, который, по его словам, хорошо знаком с олимпийскими проблемами.

    Нас заставляет признать то, чего не было — якобы наличие некой «государственной программы» по применению допинга, отметил Николай Харитонов, напомнив, что это одно из условий возвращения лицензии РУСАДА.

    «Но [автор доклада по якобы массовому применению допинга в РФ Ричард] Макларен прекрасно понимает, что если мы это признаем, то тогда наше государство будут обвинять в том, чего сроду не было, — отметил Харитонов. — Поэтому мы этого никогда не сделаем».

    По словам Харитонова, Россия готова сотрудничать с расследованием WADA, в том числе согласна, чтобы пробы временно проверялись за пределами страны. Тем не менее функционерам WADA этого недостаточно, признал депутат, по словам которого, в настоящий момент на Западе развернута беспрецедентная кампания по дискредитации России.

    Депутат Госдумы Николай Харитонов

    «Я был на семи олимпиадах, и должен сказать, что сегодня против России —великой страны, правопреемницы Советского Союза, который всегда побеждал и на летних, и на зимних олимпиадах, — развязана настоящая война, — отметил Харитонов. — И наш «добрый американец» (автор доклада Макларен) прекрасно знает, что Международный олимпийский комитет на 75% финансируют Соединенные Штаты Америки. Вот где самый гвоздь. Поэтому сегодня Соединенные Штаты и пытаются раздуть это дело».

    Американский журналист Майкл Бом попытался обвинить Россию в якобы отказе передать пробы для исследования на допинг, но Николай Харитонов ему решительно возразил.

    «Президент России Владимир Путин после сочинских игр заявил, что мы все передали, и никто никаких претензий нам тогда не предъявлял», — напомнил Харитонов.

    Телезрители через Twitter программы решительно поддержали позицию России по поводу допингового скандала.

    «Хотят по больному ударить. А нам не больно, пусть хоть головы себе расшибут», — эмоционально написал один из пользователей.

    «Что делать? Ответ прост — делать то, что в интересах страны, не обращая внимание на других», — предложил рецепт пользователь с ником дядя Сережа.

    «Отказаться от олимпиады и провести свою», — посоветовал Сергей Панасенов.

    «Проведем еще одни Игры доброй воли», — конкретизировала это предложение Елена Кун.

    «Еще никогда русофобия не заходила так далеко», — с горечью констатировал Сергей Ветерков.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #wada #русада #харитонов #олимпиада-2018 #время покажет
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