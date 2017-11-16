Главные новости 16 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 16 ноября.

Педагога Ольгу Лапоникову, которая своим телом закрыла ребенка при крушении L-410 в Хабаровском крае, хотят наградить посмертно. С такой просьбой к губернатору Вячеславу Шпорту обратились жители Нелькана. Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно.

Музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал заявление разочаровавшегося в российском зрителе актера Дмитрия Дюжева. Лоза рассказал, почему Дюжеву не стоило оскорблять россиян.

Будапешт активно поддерживал сближение Украины и Евросоюза, однако эти шаги вылились в «печальную историю», заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Печальная история: премьер Венгрии раскаялся в поддержке Украины в ЕС.

США и ИГИЛ1 провели новую встречу, посвященную разделу контроля в Дейр-эз-Зоре. САА и ВКС РФ отбили у «Нусры» часть позиций на северо-востоке Хамы. Турция устанавливает свое влияние в зоне деэскалации «Идлиб» руками подконтрольных боевиков. Сирия новости 16 ноября 07.00: ВКС РФ и САА заняли позиции в Хаме, ИГ1 и США провели переговоры в Дейр-эз-Зоре.

Руководитель комитета по торговле в сирийском городе Хама Зияд Куса рассказал спецкорреспонденту ФАН о ситуации в экономике Сирии. Видеодайджест новостей, утро 16 ноября 2017 года.

Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что власти Киева попытаются избежать переговоров об обмене пленными с Донбассом, поскольку это начнет процесс мирного урегулирования конфликта, который им не нужен. Азаров объяснил, почему Киев не захочет менять пленных с Донбассом.

Один из лидеров украинской националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко в эфире украинского телевидения призвал проводить диверсии на территории России и Белоруссии. Украинские националисты призвали проводить диверсии в России и Белоруссии.

Руководителей энергетического сектора Украины впервые признали тотальную зависимость украинской экономики от угля из России или Донбасса. Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству.

В сети появились фотографии танков Т-72 и зенитных самоходных установок «Шилка», оснащенных новым оборудованием. Сирия: САА оснастила танки Т-72 и установки «Шилка» новым оборудованием.

САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Тахрир аш-Шам» поселение Хамы, боевики «Ахрар аш-Шам» заявили о начале операции против САА в Дамаске, SDF подошли на 15 километров к сирийско-иракской границе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 16 ноября 12.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, «Ахрар аш-Шам» начала операцию против армии САР в Дамаске.

1 Организация запрещена на территории РФ.