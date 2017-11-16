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Около 700 единиц спецтехники закупили для нужд Подмосковья
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    Около 700 единиц спецтехники закупили для нужд Подмосковья

    18:06  16 Ноября 2017
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    Около 700 единиц спецтехники закупили для нужд Подмосковья

    Москва, 16 ноября. Для нужд Московской области закуплено около 700 единиц уборочной техники. Таким образом парк спецтехники региона обновится на треть. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

    «Очень важно, чтобы были силы и средства для того, чтобы жители чувствовали, что за каждой дорогой есть те, кто о ней заботится. Сегодня все готово для того, чтобы профессионалы начали на ней работать», — сказал Воробьев.

    Всего парк специализированной техники Московской области к январю 2018 года пополнят 65 погрузчиков, 190 комбинированных дорожных машин, 94 трактора, 60 катков, 24 грейдера, 21 асфальтоукладчик, столько же вакуумных пылесосов, 17 мусоровозов, 16 снегопогрузчиков и еще около 150 единиц специализированной техники. Все машины оснащены современным оборудованием, в том числе и системой ГЛОНАСС, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Парк дорожной техники компании «Мосавтодор», занимающейся текущим ремонтом и содержанием региональных и межмуниципальных дорог Московской области, не обновлялся уже четыре года. На балансе учреждения в настоящее время значатся почти две тысячи специализированных машин.

    Автор: Федор Веснин
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    #московская область #ремонт дорог #спецтехника
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