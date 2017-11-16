Кремль отреагировал на решение ВАДА по РУСАДА

Москва, 16 ноября. Российские власти не согласны с позицией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое решило не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, не согласны с таким решением, мы считаем его несправедливым, и мы категорически отрицаем обвинения в том, что случаи применения допинга имели государственную поддержку. Об этом не может быть и речи», — пояснил он.

Напомним, что в четверг совет учредителей ВАДА решил не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство. По мнению спортивных чиновников, Москва не выполнила ряд условий дорожной карты. В частности, Россия отказалась признавать факт государственной поддержки спортсменов и тренеров, замешанных в допинговых нарушениях.