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Кремль отреагировал на решение ВАДА по РУСАДА
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    Кремль отреагировал на решение ВАДА по РУСАДА

    17:57  16 Ноября 2017
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    Кремль отреагировал на решение ВАДА по РУСАДА

    Москва, 16 ноября. Российские власти не согласны с позицией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое решило не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Мы, безусловно, не согласны с таким решением, мы считаем его несправедливым, и мы категорически отрицаем обвинения в том, что случаи применения допинга имели государственную поддержку. Об этом не может быть и речи», — пояснил он.

    Кремль отреагировал на решение ВАДА по РУСАДА

    Напомним, что в четверг совет учредителей ВАДА решил не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство. По мнению спортивных чиновников, Москва не выполнила ряд условий дорожной карты. В частности, Россия отказалась признавать факт государственной поддержки спортсменов и тренеров, замешанных в допинговых нарушениях.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #песков #кремль #вада #русада
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