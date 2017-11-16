Сирия новости 16 ноября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Хамы, 13 жителей Дамаска пострадало под огнем боевиков

Сирия, 16 ноября. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 несколько поселений Хамы, 13 мирных жителей Дамаска пострадало под огнем боевиков, армия Ирака укрепляет позиции на границе с Сирией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ1 в окрестностях Абу Кемаля, обеспечивают продвижение САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, продолжают зачистку от ИГ района Абу Кемаля, при поддержке ВКС РФ отбили у «Ан-Нусры» несколько поселений Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции на востоке Хамы.

«Исламское государство»: ведет бои с САА в окрестностях Абу Кемаля.

Провинция Дамаск

Боевики вооруженных формирований снова открыли огонь по сирийской столице. Один из местных источников пишет в Twitter (@daraa_now), что радикалы обстреливают районы Аль-Аббасин и Ас-Сабъа Бахарат. По данным автора публикации, в результате действий боевиков погиб 1 мирный житель Дамаска, еще 12 человек получили ранения.

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации группировок вооруженной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Дума, Сабка, Хизза, Кафр Батна, Хамурия. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11). В это же время, ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков в районах Бейт Джинн и Кафр Хор.

Провинция Дейр-эз-Зор

В район Абу Кемаля прибыло подкрепление «Хезболлы», передает военный источник в социальной сети Facebook (@syrianpresscenter). Напомним, Сирийская арабская армия (САА) и союзники продолжают зачистку окрестностей стратегического города на сирийско-иракской границе от террористов «Исламского государства»1. Операцию сирийской армии поддерживают ВКС РФ, нанося удары по зонам дислокации террористов ИГИЛ1 недалеко от Абу Кемаля.

Также российская и сирийская авиация бомбят укрепрайоны исламистов недалеко от населенного пункта Субейхан. Об это сообщает военный источник в Telegram (@NRVR11).

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российских ВКС продолжает продвигаться на востоке провинции Хама. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@watanisy), правительственные войска освободили от радикалов «Тахрир аш-Шам» поселения Сарха аш-Шималия, Аль-Хазим, Рабда, Каср Али и Аль-Хадария.

Один из источников в Twitter (@leithfadel) передает, что армия САР при поддержке ВКС РФ начала наступление на укрепрайоны «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Аль-Балиль.

Ирак

Военный источник в Telegram (@teamsmediawar_1) пишет, что солдаты армии Ирака укрепляют свои позиции на границе с Сирией. По данным автора публикации, иракские войска совместно с бойцами «Хашд аш-Шааби» возводят оборонительные сооружения в районе недавно освобожденного от ИГИЛ города Аль-Каим.

В это же время правительственные войска зачищают от «Исламского государства» населенный пункт Рава и близлежащие территории. Напомним, наряду с Аль-Каимом Рава считалась одним из последних оплотов «Халифата» в Ираке. Помимо столкновений с исламистами в самом поселении, армия Ирака и бойцы народного ополчения прочесывают территорию провинции Анбар для обнаружения и ликвидации спящих ячеек ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)