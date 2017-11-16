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Симоньян ответила на слова Маккейна о СМИ-иноагентах цитатой Оруэлла
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    Симоньян ответила на слова Маккейна о СМИ-иноагентах цитатой Оруэлла

    18:05  16 Ноября 2017
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    Симоньян ответила на слова Маккейна о СМИ-иноагентах цитатой Оруэлла

    Москва, 16 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление американского сенатора Джона Маккейна, который раскритиковал принятый Госдумой закон о СМИ-иноагентах.

    «Не читал Маккейн Оруэлла и не слышал про «все животные равны, но одни животные равнее, чем другие», — написала Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее Маккейн заявил, что RT не стоит сравнивать с радиостанциями «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также каналами CNN и «Би-би-си», так как представители этих агентств «добиваются правды и призывают правительства к ответу». Сотрудники RT, по мнению сенатора США, распространяют ложь и пытаются подорвать демократические государства.

    Напомним, что Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, согласно которому зарубежные СМИ, могут быть признаны в России иностранными агентами.

    Ранее сообщалось, что Минюст РФ предупредил проект «Крым.Реалии» о возможном признании иноагентом.


     

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #rt #маккейн #симоньян
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