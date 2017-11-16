Симоньян ответила на слова Маккейна о СМИ-иноагентах цитатой Оруэлла

Москва, 16 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление американского сенатора Джона Маккейна, который раскритиковал принятый Госдумой закон о СМИ-иноагентах.

«Не читал Маккейн Оруэлла и не слышал про «все животные равны, но одни животные равнее, чем другие», — написала Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Маккейн заявил, что RT не стоит сравнивать с радиостанциями «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также каналами CNN и «Би-би-си», так как представители этих агентств «добиваются правды и призывают правительства к ответу». Сотрудники RT, по мнению сенатора США, распространяют ложь и пытаются подорвать демократические государства.

Напомним, что Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, согласно которому зарубежные СМИ, могут быть признаны в России иностранными агентами.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ предупредил проект «Крым.Реалии» о возможном признании иноагентом.



