Курды в Ираке благодарят США за деньги для ополчения

Вашингтон, 16 ноября. Министр иностранных дел Иракского Курдистана Фалах Мустафа прибыл в Вашингтон и поблагодарил власти США за новые финансовые вливания на военные нужды.

Фалах Мустафа выразил благодарность от имени Регионального правительства Курдистана за новый законопроект, который предусматривает выделение 365 миллионов долларов для курдского ополчения пешмерга. Мустафа поблагодарил Конгресс США за постоянную поддержку Курдистана.

Ранее бывший президент Курдистана Масуд Барзани отказался продлевать срок своих полномочий и призвал курдский народ пересмотреть свои отношения с американскими «союзниками», которые оставили без поддержки курдскую автономию во время недавнего нападения «Хашд аш-Шааби» в провинции Киркук.

Сейчас курды лишились данного региона и отказались от результатов референдума о независимости Курдистана, согласившись с решением иракского суда о его неконституционности. На референдуме более 93 процентов населения проголосовали за отделение Курдистана от Ирака.