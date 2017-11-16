Видеодайджест новостей, вечер 16 ноября 2017 года

Минтранс России открыл онлайн-голосование за лучшее название моста в Крым Минтранс России открыл онлайн-голосование, в рамках которого россияне могут выбрать название для моста в Крым. Строительство объекта в данный момент продолжается. Участники голосования смогут выбрать один из пяти наиболее популярных вариантов названий. Грандиозный мост, который свяжет черноморское побережье Кубани с Крымом, может получить название Керченского, Крымского, Тузлинского, Моста Дружбы или Моста Воссоединения. Эти названия были выбраны Минтрансом после изучения общественного мнения на крымском и таманском берегах Азовского моря. Предложение россиянам самим выбрать название моста ранее внес президент страны Владимир Путин.

Медведев распорядился возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны Дмитрий Медведев Премьер-министр России направил РЖД, Минтрансу и антимонопольной службе распоряжение возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны. Согласно поручению Медведева, билеты должны вернуть в продажу с середины ноября. Ранее «Федеральная пассажирская компания» сообщала о том, что купить места в плацкарте и общих вагонах можно будет с 17 ноября. Напомним, 3 ноября РЖД временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поезда, которые отправятся в путь с 1 января 2018 года. Такая мера была принята в связи с отсутствием утвержденных тарифов на билеты данной категории на следующий год.

Захарова оценила сюжет «Би-би-си» об эвакуации боевиков из сирийской Ракки Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ прокомментировала сюжет телеканала «Би-би-си» об эвакуации боевиков из сирийской Ракки «под присмотром западной коалиции». Она подчеркнула, что такое поведение западных партнеров «нельзя назвать честной игрой». Дипломат обратила внимание на то, что террористам ИГ (запрещено в РФ) на территории Сирии не удержаться.