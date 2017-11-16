Видеодайджест новостей, вечер 16 ноября 2017 года

Минтранс России открыл онлайн-голосование за лучшее название моста в Крым
Минтранс России открыл
онлайн-голосование, в рамках которого россияне могут выбрать название для моста в Крым. Строительство объекта в данный момент продолжается.
Участники голосования смогут выбрать один из пяти наиболее популярных вариантов названий. Грандиозный мост, который свяжет черноморское побережье Кубани с Крымом, может получить название Керченского, Крымского, Тузлинского, Моста Дружбы или Моста Воссоединения.
Эти названия были выбраны Минтрансом после изучения общественного мнения на крымском и таманском берегах Азовского моря. Предложение россиянам самим выбрать название моста ранее внес президент страны Владимир Путин.
Медведев распорядился возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны
Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил
РЖД, Минтрансу и антимонопольной службе распоряжение возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны. Согласно поручению Медведева, билеты должны вернуть в продажу с середины ноября.
Ранее «Федеральная пассажирская компания» сообщала о том, что купить места в плацкарте и общих вагонах можно будет с 17 ноября.
Напомним, 3 ноября РЖД временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поезда, которые отправятся в путь с 1 января 2018 года. Такая мера была принята в связи с отсутствием утвержденных тарифов на билеты данной категории на следующий год.
Захарова оценила сюжет «Би-би-си» об эвакуации боевиков из сирийской Ракки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала
сюжет телеканала «Би-би-си» об эвакуации боевиков из сирийской Ракки «под присмотром западной коалиции».
Она подчеркнула, что такое поведение западных партнеров «нельзя назвать честной игрой». Дипломат обратила внимание на то, что террористам ИГ (запрещено в РФ) на территории Сирии не удержаться.
Украинским предприятиям не подходит уголь США, но Киев настойчиво продолжают его закупать
Украинским предприятиям не подходит американский уголь, но власти страны настойчиво продолжают его закупать
. Коммерческий директор ОАО «Донбассэнерго» в интервью Федеральному агентству новостей
заявил, что доставка угля из Соединенных Штатов и ЮАР наносит огромный ущерб экономике страны и прямо влияет на рост тарифов для населения.
«Считаю не совсем правильным этот механизм. Мы прорабатывали американский уголь, он нам не подходит. Нынешний тариф не покрывает уголь из Америки и из ЮАР, поэтому вопрос закупок угля очень тяжелый», — признал Ларионов.