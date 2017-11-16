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Видеодайджест новостей, вечер 16 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 16 ноября 2017 года

    Минтранс России открыл онлайн-голосование за лучшее название моста в Крым. Медведев распорядился возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны. Захарова оценила сюжет «Би-би-си» об эвакуации боевиков из сирийской Ракки.
    17:58 16 Ноября 2017
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    Минтранс России открыл онлайн-голосование за лучшее название моста в Крым

    Видеодайджест новостей, вечер 16 ноября 2017 года

    Минтранс России открыл онлайн-голосование, в рамках которого россияне могут выбрать название для моста в Крым. Строительство объекта в данный момент продолжается.
    Участники голосования смогут выбрать один из пяти наиболее популярных вариантов названий. Грандиозный мост, который свяжет черноморское побережье Кубани с Крымом, может получить название Керченского, Крымского, Тузлинского, Моста Дружбы или Моста Воссоединения.
    Эти названия были выбраны Минтрансом после изучения общественного мнения на крымском и таманском берегах Азовского моря. Предложение россиянам самим выбрать название моста ранее внес президент страны Владимир Путин.
     

    Медведев распорядился возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны

    Видеодайджест новостей, вечер 16 ноября 2017 года

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил РЖД, Минтрансу и антимонопольной службе распоряжение возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны. Согласно поручению Медведева, билеты должны вернуть в продажу с середины ноября.
    Ранее «Федеральная пассажирская компания» сообщала о том, что купить места в плацкарте и общих вагонах можно будет с 17 ноября.
    Напомним, 3 ноября РЖД временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поезда, которые отправятся в путь с 1 января 2018 года. Такая мера была принята в связи с отсутствием утвержденных тарифов на билеты данной категории на следующий год.
     

    Захарова оценила сюжет «Би-би-си» об эвакуации боевиков из сирийской Ракки

    Видеодайджест новостей, вечер 16 ноября 2017 года

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сюжет телеканала «Би-би-си» об эвакуации боевиков из сирийской Ракки «под присмотром западной коалиции».
    Она подчеркнула, что такое поведение западных партнеров «нельзя назвать честной игрой». Дипломат обратила внимание на то, что террористам ИГ (запрещено в РФ) на территории Сирии не удержаться.
     

    Украинским предприятиям не подходит уголь США, но Киев настойчиво продолжают его закупать

    Видеодайджест новостей, вечер 16 ноября 2017 года

    Украинским предприятиям не подходит американский уголь, но власти страны настойчиво продолжают его закупать. Коммерческий директор ОАО «Донбассэнерго» в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что доставка угля из Соединенных Штатов и ЮАР наносит огромный ущерб экономике страны и прямо влияет на рост тарифов для населения.
    «Считаю не совсем правильным этот механизм. Мы прорабатывали американский уголь, он нам не подходит. Нынешний тариф не покрывает уголь из Америки и из ЮАР, поэтому вопрос закупок угля очень тяжелый», — признал Ларионов.
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