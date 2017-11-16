Михаил Ремизов о переговорах по Донбассу: Запад показал России кнут и пряник

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Дананге — несостоявшиеся, как заявляется, в том числе из-за нежелания России идти на уступки по «украинскому вопросу»… Состоявшаяся встреча помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в Белграде… Законопроект Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса…

Украина и Донбасс по-прежнему остаются в фокусе внимания общественности. И кажется, будто назревает что-то серьезное. Какой-то сдвиг, кардинальные перемены. Что же именно?

Базовая установка на соблюдение Минских соглашений продолжает озвучиваться всеми сторонами, так или иначе вовлеченными в процесс урегулирования гражданской войны на Украине. Но при этом, что было вполне ожидаемо, каждая сторона декларирует свое «прочтение» достигнутых в Минске договоренностей. В итоге Донбасс продолжает существовать в режиме «ни мира, ни войны».

Попытки обойти минский тупик путем реализации идеи о вводе в Донбасс миротворцев тоже продолжают буксовать. На фоне украинских заявлений о том, что Киев, во-первых, не потерпит участия в миротворческой миссии России, а во-вторых, практически разработал совместно с Вашингтоном, Берлином и Парижем совместный проект резолюции ООН по миротворческому контингенту, внезапно прозвучало заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Он объявил, что Минск тоже готов отправить своих миротворцев в Донбасс.

Одновременно с этим лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук предложил активизировать обмен военнопленными, который, вопреки тезисам Минских соглашений, тоже до сих пор не был реализован. Вслед за этим, согласно сообщению президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин провел переговоры с Александром Захарченко и Игорем Плотницким, обсудив возможности по обмену пленными между ДНР, ЛНР и Украиной.

Может ли инициатива Макея устроить других участников переговорного процесса? Насколько соответствует действительности вывод о том, что первые прямые переговоры Путина с Захарченко и Плотницким — это шаг России в сторону признания ДНР и ЛНР? За ответами на эти вопросы Федеральное агентство новостей обратилось к известному российскому политологу, президенту Института национальной стратегии Михаилу Ремизову.

Попытка «поймать на слове»

— Михаил Витальевич, как бы вы прокомментировали действия Вашингтона по согласованию проекта о миротворцах в Донбассе?

— Судя по всему, Соединенные Штаты сейчас прилагают большие усилия к тому, чтобы «поймать на слове» Россию в вопросе о миротворцах. Доработать российский проект резолюции о миротворцах в приемлемом для Вашингтона ключе. Это выглядит как предложение Москве формально сохранить лицо в сложившейся ситуации ценой содержательных уступок. Т.е. отдать ДНР и ЛНР под контроль Киева с элементами некоего международного присмотра.

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Детали американского предложения нам не известны, но комментарии Волкера по большому счету сводятся именно к этому.

— Насколько американцам удалось «продавить» свою идею?

— На данный момент мы этого не знаем. Согласно опубликованной информации, лишь 3 из 29 американских предложений Россия считает для себя приемлемыми. Но насколько принципиальными являются эти три предложения? Ответа на этот вопрос пока нет. Общий фон комментариев вокруг встречи Суркова и Волкера свидетельствует о том, что концепции сторон по поводу миротворческой миссии по-прежнему расходятся кардинально.

Знаковый шаг

— Как можно оценивать в этой связи инициативу Владимира Макея?

— Минск использует возникшее «окно» переговоров по вопросу о миротворцах, что сыграть в свою игру. Чтобы создать ситуацию, при которой национальный состав миротворческой миссии не будет являться главным камнем преткновения. Согласно прозвучавшим заявлениям, белорусские миротворцы в целом приемлемы и для Москвы, и для Киева.

— Многие российские наблюдатели крайне воодушевленно комментируют телефонный разговор Путина с лидерами Захарченко и Плотницким, трактуя это событие как шаг президента России в сторону признания ДНР и ЛНР. Насколько такая оценка состоявшихся переговоров, по-вашему, соответствует действительности?

— Первое публичное взаимодействие президента России с главами самопровозглашенных республик — это, безусловно, знаковый шаг. Это действительно может быть сигналом Западу о том, что Россия готова, в случае отсутствия прогресса в исполнении Минских соглашений, к поэтапной легитимации республик. Но…

— Но?

— Но этот же факт может являться прологом к чему-то прямо противоположному. Например, к реализации договоренностей в рамках плана «сдачи» Донбасса с формальным сохранением лица. Почему? Потому что возможность прямых контактов президента России с руководителями ДНР и ЛНР в логику этого плана также вполне укладывается. Таким образом, давать какие-то однозначные оценки произошедшим переговорам между Москвой, Донецком и Луганском, на мой взгляд, пока рано. Следует подождать дальнейшего развития событий.

Витязь на распутье

— Получается, мы продолжаем оставаться в «минском тупике»?

— Да, ситуация по-прежнему тупиковая. После того как более-менее устаканилась команда новой американской администрации, отвечающая за внешнюю политику и безопасность, политика США на украинском направлении активизировалась. Американцы стали более напористо продвигать свои сценарии, что привело к определенному оживлению переговорного процесса. Но ясности, с точки зрения сценария урегулирования кризисной ситуации, это не прибавило.

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Волкер в своих комментариях достаточно ясно изложил альтернативы. Либо заморозка конфликта по условно приднестровскому сценарию, что России будет дорого стоить. Либо «переваривание» Киевом территорий ДНР и ЛНР под международным присмотром…

— Второй вариант сделает позицию Запада в отношении России более снисходительной?

— Разумеется. Москва поставлена в положение выбора. Запад приготовил ей кнут и пряник. В роли первого выступает санкционный рамочный закон, который может быть наполнен очень серьезным содержанием, а может и сохранить достаточно «спящий» характер. В роли же «пряника» могут выступать проекты типа «Северного потока-2», которые можно оставить в подвешенном состоянии, а можно и дать России надежду на возможность их реализации. Повторюсь: России предложен выбор.

— Россия оказалась в положении витязя на распутье?

— Все выглядит именно так.