Алеппо: в районе города Эль-Баб взорвался автомобиль смертника ИГ

Эль-Баб, 16 ноября. Террорист-смертник атаковал протурецких боевиков к северу от города Эль-Баб.

Местные источники на севере провинции Алеппо сообщили о террористической атаке в районе населенного пункта Эль-Баб. К северу от города взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Точные данные о жертвах и пострадавших сейчас уточняются. Турецкие источники заявили, что к атаке причастны боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), однако подтверждения от лидеров «Халифата» пока не поступало.

Ранее город Эль-Баб был освобожден от «Исламского государства»1 армией Турции и протурецкими оппозиционными боевиками. После этого Анкара оставила населенный пункт под своим контролем и использует его в качестве опорного пункта и отправной точки для нападений на кантон Африн на севере Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.