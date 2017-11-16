«Джебхат ан-Нусра» в Идлибе встретилась с делегацией из Турции

Идлиб, 16 ноября. В провинции Идлиб состоялась встреча турецких чиновников с боевиками альянса «Джебхат ан-Нусра»1.

Арабский портал «Аль-Хадат» сообщил, ссылаясь на источник в провинции Идлиб, что в административном центре провинции состоялась встреча делегации из Турции и лидеров террористического альянса «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Источник отмечает, что делегацию возглавлял губернатор турецкой провинции Хатаи Салиб Мохаммед Эриш, которые посетил еще несколько населенных пунктов сирийского района.

Ранее Анкара, которая заявила о намерении освободить Идлиб от боевиков «Джебхат ан-Нусры», ввела в Идлиб войска, однако встреча джихадистов с турецкими чиновниками, по мнению «Аль-Хадат» указывает на тесную связь Турции и «Ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.