Песков: Путин пропустит саммит форума экспортеров газа в Боливии

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин не собирается принимать участие в саммите форума стран — экспортеров газа, который состоится в Боливии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, президент не планирует», — приводит РИА Новости лаконичный ответ Пескова на вопрос об участии Путина в мероприятии.

Напомним, в последний раз саммит форума стран-экспортеров газа проходил в столице Ирана, Тегеране, в ноябре 2015 года.

Четвертый форум стран — экспортеров газа состоится в Боливии с 20 по 24 ноября. Участники мероприятия обсудят взаимодействие стран по обеспечению надежности и безопасности спроса и предложения на газ и другие энергоносители, а также целый ряд более узких тем.



Отметим, страны-члены форума обладают 67% мировых запасов газа, а также 40% газопроводов.

Форум был основан в 2001 году, а юридически учрежден семь лет спустя, когда министры энергетики стран-участниц приняли устав организации, а также определили принципы ее работы. Форум иногда именуют «газовый ОПЕК» по аналогии с объединением стран, экспортирующих нефть.