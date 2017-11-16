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Песков: Путин пропустит саммит форума экспортеров газа в Боливии
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    Песков: Путин пропустит саммит форума экспортеров газа в Боливии

    17:47  16 Ноября 2017
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    Песков: Путин пропустит саммит форума экспортеров газа в Боливии

    Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин не собирается принимать участие в саммите форума стран — экспортеров газа, который состоится в Боливии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет, президент не планирует», — приводит РИА Новости лаконичный ответ Пескова на вопрос об участии Путина в мероприятии.

    Напомним, в последний раз саммит форума стран-экспортеров газа проходил в столице Ирана, Тегеране, в ноябре 2015 года. 

    Четвертый форум стран — экспортеров газа состоится в Боливии с 20 по 24 ноября. Участники мероприятия обсудят взаимодействие стран по обеспечению надежности и безопасности спроса и предложения на газ и другие энергоносители, а также целый ряд более узких тем.

    Отметим, страны-члены форума обладают 67% мировых запасов газа, а также 40% газопроводов.

    Форум был основан в 2001 году, а юридически учрежден семь лет спустя, когда министры энергетики стран-участниц приняли устав организации, а также определили принципы ее работы. Форум иногда именуют «газовый ОПЕК» по аналогии с объединением стран, экспортирующих нефть.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #песков #форум #экспорт газа
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