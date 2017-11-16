Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

Москва, 16 ноября. Российские спортсмены продолжают готовиться к зимним Олимпийским играм, которые в 2018 году пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан. Об этом журналистам в четверг заявил официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, Москва ориентируется на последние высказывания президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Исходим из недавнего заявления Томаса Баха о том, что это решение ВАДА не имеет прямого отношения к вопросу об Олимпийских играх… Готовимся к Олимпийским играм», — отметил Песков.

Напомним, ранее стало известно, что совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отказался восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Представители ВАДА считают, что российская сторона не выполнила ряд пунктов дорожной карты.