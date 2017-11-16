Детям не игрушка: в Госдуме задумались о запрете продажи пневматики подросткам

Москва, 16 ноября. Несовершеннолетним россиянам хотят запретить приобретать пневматику. Поправки в закон «Об оружии» прокомментировал депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев, являющийся одним из авторов инициативы.

«Даже два года сыграют роль. Я вообще бы повысил этот порог до двадцати лет», — заявил он в комментарии «Парламентской газете».

Сафаралиев особо подчеркнул, что пневматическое оружие очень опасно: «И даже не тем, что наносит травмы, а просто пугает».

«В восемнадцать лет человек уже больше соображает, он может голосовать, он может жениться и вообще осознаёт себя в жизни по-другому, нежели шестнадцатилетний», — уверен депутат.

Кроме того он привел последние статистические данные, говорящие о том, что пневматические винтовки, пистолеты, револьверы, которые могут покупать подростки младше 18 лет, доступны в продаже несовершеннолетним, все чаще становятся используют во вред другим лицам.