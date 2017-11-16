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Детям не игрушка: в Госдуме задумались о запрете продажи пневматики подросткам
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    Детям не игрушка: в Госдуме задумались о запрете продажи пневматики подросткам

    17:17  16 Ноября 2017
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    Детям не игрушка: в Госдуме задумались о запрете продажи пневматики подросткам

    Москва, 16 ноября. Несовершеннолетним россиянам хотят запретить приобретать пневматику. Поправки в закон «Об оружии» прокомментировал депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев, являющийся одним из авторов инициативы.

    «Даже два года сыграют роль. Я вообще бы повысил этот порог до двадцати лет», — заявил он в комментарии «Парламентской газете».

    Сафаралиев особо подчеркнул, что пневматическое оружие очень опасно: «И даже не тем, что наносит травмы, а просто пугает».

    «В восемнадцать лет человек уже больше соображает, он может голосовать, он может жениться и вообще осознаёт себя в жизни по-другому, нежели шестнадцатилетний», — уверен депутат.

    Кроме того он привел последние статистические данные, говорящие о том, что пневматические винтовки, пистолеты, револьверы, которые могут покупать подростки младше 18 лет, доступны в продаже несовершеннолетним, все чаще становятся используют во вред другим лицам.

    Автор: Алексей Громов
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    #госдума #подростки #пневматика
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