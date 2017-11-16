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Новости Сирии
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Политика
Песков объяснил украинцу, почему Кремль не называет ДНР и ЛНР «непризнанными»
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    Песков объяснил украинцу, почему Кремль не называет ДНР и ЛНР «непризнанными»

    17:36  16 Ноября 2017  /обновлено: 17:36  16 Ноября 2017
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    Песков объяснил украинцу, почему Кремль не называет ДНР и ЛНР «непризнанными»

    Москва, 16 ноября. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что Кремль указан на своем сайте названия ДНР и ЛНР без каких-либо дополнительных пометок, поскольку использовал действительные названия регионов.

    «Эти республики так называются, их название было указано и указано до сих пор на сайте Кремля поэтому», — цитирует пресс-секретаря агентство РИА Новости.

    Таким образом Песков ответил на вопрос украинского журналиста о том, являются ли шагом к признанию ДНР и ЛНР отсутствия пометок «непризнанные» в сообщении Кремля на тему телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с лидерами ДНР и ЛНР.

    Напомним, что в среду российский лидер обсудил с Александром Захарченко и Игорем Плотницким предложение лидера движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными в Донбассе.

    Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена пленными. В то же время Украина хочет, чтобы ополченцы освободили более 70 человек до Нового года.

    Автор: Дима Оленин
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    #днр #лнр #песков #кремль
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