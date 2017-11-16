Песков объяснил украинцу, почему Кремль не называет ДНР и ЛНР «непризнанными»

Москва, 16 ноября. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что Кремль указан на своем сайте названия ДНР и ЛНР без каких-либо дополнительных пометок, поскольку использовал действительные названия регионов.

«Эти республики так называются, их название было указано и указано до сих пор на сайте Кремля поэтому», — цитирует пресс-секретаря агентство РИА Новости.

Таким образом Песков ответил на вопрос украинского журналиста о том, являются ли шагом к признанию ДНР и ЛНР отсутствия пометок «непризнанные» в сообщении Кремля на тему телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с лидерами ДНР и ЛНР.

Напомним, что в среду российский лидер обсудил с Александром Захарченко и Игорем Плотницким предложение лидера движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными в Донбассе.

Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена пленными. В то же время Украина хочет, чтобы ополченцы освободили более 70 человек до Нового года.