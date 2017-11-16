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Песков: ДНР и ЛНР надеются согласовать с Киевом детали обмена пленных
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    Песков: ДНР и ЛНР надеются согласовать с Киевом детали обмена пленных

    19:44  16 Ноября 2017
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    Песков: ДНР и ЛНР надеются согласовать с Киевом детали обмена пленных

    Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин обсуждал с главами Донецкой и Луганской Народных республик обмен пленными с Украиной с оговоркой, что детали представители республик согласуют с Киевом. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Инициатива была воспринята с пониманием, и была выражена надежда, что все-таки удастся согласовать детали с представителями украинской стороны», — цитирует РИА Новости Пескова.

    Песков также признал, что Путин имеет некоторое влияние на глав ДНР и ЛНР, однако оно вовсе не безгранично. Пресс-секретарь президента России отметил, что росcийская сторона никогда не утаивала тот факт, что Путин имеет возможность обращаться к главам ДНР и ЛНР, а также оказывать некоторое влияние на них. 

    В то же время Песков призвал не забывать, что Россия не может никоим образом оказывать давление на республики или давать какие-то поручения представителям ДНР и ЛНР, ведь «республики живут самостоятельной жизнью».

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #днр #лнр #песков
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