Эксперты: цены на сталь могут снизиться в России из-за конкурентных предложений на рынке из Китая

Рейтинговое агентство АКРА предсказало снижение цен на сталь в России до 2022 года. По словам экспертов в этой сфере, с которыми пообщались в редакции Федерального агентства новостей, стоимость может упасть в случае, если на российский рынок выйдут китайские производители с менее качественным металлом, но по низкой цене.

«Подобное может произойти в случае, если рынок в России заполнят китайские производители, которые предлагают некачественный металл, но по более выгодной цене», — рассказал ФАН ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами завода «Железный форт» Никита Савельев.

По словам эксперта, китайский металл дешевле российского на 5–10%.

«Но дело в том, что нам каждый год говорят о возможном снижении стоимости на сталь, но по факту цены ежегодно растут, так как российский металл в последние три года активно отправляется на экспорт в европейские страны – например, Эстонию, Латвию и Литву. В 2016 году 40% металла было направлено за рубеж, в текущем – более 50%. Ситуация говорит о том, что российская сталь пользуются популярностью, соответственно, нет никаких предпосылок к снижению цен», — добавил Савельев.

Эксперт также отметил, что в России в настоящий момент существуют три отечественных комбината, специализирующиеся на добыче руды — ПАО НЛМК, ПАО ММК, ПАО «Северсталь».

Напомним, как писали в РБК, аналитики АКРА предсказали падение цен на сталь.

«С 2017 по 2020 год цены на горячекатаный лист на внутреннем рынке (на фоне их ожидаемого падения на мировом) могут снизиться с 29,6 тыс. до 27,7 тыс. руб., арматура за указанный период подешевеет с 26,8 тыс. до 25,2 тыс. руб. за 1 т», — заявили в АКРА.

Как ожидают в агентстве, с 2017 по 2022 года производство стали в стране увеличится с 70,5 млн до 73,8 млн т, что позволит загрузить мощности российских сталеваров до уровня 82% (сейчас — 80%).