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Эксперты: цены на сталь могут снизиться в России из-за конкурентных предложений на рынке из Китая
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    Эксперты: цены на сталь могут снизиться в России из-за конкурентных предложений на рынке из Китая

    10:00  17 Ноября 2017
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    Эксперты: цены на сталь могут снизиться в России из-за конкурентных предложений на рынке из Китая

    Рейтинговое агентство АКРА предсказало снижение цен на сталь в России до 2022 года. По словам экспертов в этой сфере, с которыми пообщались в редакции Федерального агентства новостей, стоимость может упасть в случае, если на российский рынок выйдут китайские производители с менее качественным металлом, но по низкой цене.

    «Подобное может произойти в случае, если рынок в России заполнят китайские производители, которые предлагают некачественный металл, но по более выгодной цене», — рассказал ФАН ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами завода «Железный форт» Никита Савельев.

    По словам эксперта, китайский металл дешевле российского на 5–10%.

    Эксперты: цены на сталь могут снизиться в России из-за конкурентных предложений на рынке из Китая

    «Но дело в том, что нам каждый год говорят о возможном снижении стоимости на сталь, но по факту цены ежегодно растут, так как российский металл в последние три года активно отправляется на экспорт в европейские страны – например, Эстонию, Латвию и Литву. В 2016 году 40% металла было направлено за рубеж, в текущем – более 50%. Ситуация говорит о том, что российская сталь пользуются популярностью, соответственно, нет никаких предпосылок к снижению цен», — добавил Савельев.

    Эксперт также отметил, что в России в настоящий момент существуют три отечественных комбината, специализирующиеся на добыче руды — ПАО НЛМК, ПАО ММК, ПАО «Северсталь».

    Напомним, как писали в РБК, аналитики АКРА предсказали падение цен на сталь.

    «С 2017 по 2020 год цены на горячекатаный лист на внутреннем рынке (на фоне их ожидаемого падения на мировом) могут снизиться с 29,6 тыс. до 27,7 тыс. руб., арматура за указанный период подешевеет с 26,8 тыс. до 25,2 тыс. руб. за 1 т», — заявили в АКРА.

    Эксперты: цены на сталь могут снизиться в России из-за конкурентных предложений на рынке из Китая

    Как ожидают в агентстве, с 2017 по 2022 года производство стали в стране увеличится с 70,5 млн до 73,8 млн т, что позволит загрузить мощности российских сталеваров до уровня 82% (сейчас — 80%).  

    Автор: Анжелина Григорян
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #китай #экспорт #цены #акра #сталь
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