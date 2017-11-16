Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Путин обсудит Сирию с Эрдоганом и Роухани в Сочи
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом не коснется России — Песков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Обмен пленными между Киевом и Донбассом не коснется России — Песков

    17:31  16 Ноября 2017
    38

    Обмен пленными между Киевом и Донбассом не коснется России — Песков

    Москва, 16 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждаемый обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) не имеет отношения к обмену заключенными между Россией и Украиной.

    Так, отвечая на вопрос, будет ли иметь развитие тема обмена заключенными между РФ и Украиной после начала обсуждения возможности обмена между Украиной и ЛНР, и ДНР, представитель Кремля сказал: «Пока не будет».

    «Об этом речи не идет, это совсем другая субстанция», — добавил он.

    Обмен пленными между Киевом и Донбассом не коснется России — Песков

    Ранее главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий обсудили по телефону с президентом России Владимиром Путиным предложение лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Медведчук заявил Путину, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #донбасс #украина #лнр #песков #обмен пленными
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        45
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        259
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        3934
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2126