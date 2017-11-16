Обмен пленными между Киевом и Донбассом не коснется России — Песков

Москва, 16 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждаемый обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) не имеет отношения к обмену заключенными между Россией и Украиной.

Так, отвечая на вопрос, будет ли иметь развитие тема обмена заключенными между РФ и Украиной после начала обсуждения возможности обмена между Украиной и ЛНР, и ДНР, представитель Кремля сказал: «Пока не будет».

«Об этом речи не идет, это совсем другая субстанция», — добавил он.

Ранее главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий обсудили по телефону с президентом России Владимиром Путиным предложение лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Медведчук заявил Путину, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе.