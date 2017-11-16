СБУ заявила, что больше всего Украину «минировали» с территории России, Крыма и Донбасса

Киев, 16 ноября. Служба безопасности Украины заявила, что большинство звонков о лжеминировании на Украину поступают из России, Крыма и неподконтрольной части Донбасса. За минувшую неделю, по данным ведомства, было 28 таких сообщений.

Кроме того, в СБУ утверждают, что с начала года только в Киеве украинские спецслужбы установили личности 33 человек, сообщивших о взрывных устройствах на территории объектов инфраструктуры и местах массового скопления людей.

Это, как утверждают в пресс-службе, свидетельствует о «продлении российскими спецслужбами тактики запугивания населения Украины в рамках гибридной войны», одной из целью которых, как считают в Киеве, является «искусственное обострение социально-политической ситуации в государстве».