Песков предложил еще раз спросить Медведева об участии в выборах-2018

Москва, 16 ноября. Вопрос об участии премьер-министра России Дмитрия Медведева в выборах президента страны следует задавать самому главе правительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова спросили об участии Медведева в выбора-2018.

«Нужно спрашивать у Дмитрия Анатольевича Медведева», — заметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России при этом напомнил, что этот вопрос главе правительства уже задавали.

«Он ответил на него», — добавил Песков.

Он также прокомментировал информацию из ряда телеграм-каналов об обсуждении президентом и премьер-министром России между собой варианта выдвижения Медведева.

«Я вас призываю, все-таки, читая телеграм-каналы, сохранять разум, мудрость и иронию», — отметил представитель Кремля.

Ранее Медведев отшутился на вопрос об участии в выборах-2018.