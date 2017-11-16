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Новости Сирии
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Россия
Песков предложил еще раз спросить Медведева об участии в выборах-2018
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    Песков предложил еще раз спросить Медведева об участии в выборах-2018

    17:14  16 Ноября 2017
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    Песков предложил еще раз спросить Медведева об участии в выборах-2018

    Москва, 16 ноября. Вопрос об участии премьер-министра России Дмитрия Медведева в выборах президента страны следует задавать самому главе правительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескова спросили об участии Медведева в выбора-2018.

    «Нужно спрашивать у Дмитрия Анатольевича Медведева», — заметил представитель Кремля.

    Пресс-секретарь президента России при этом напомнил, что этот вопрос главе правительства уже задавали.

    «Он ответил на него», — добавил Песков.

    Песков предложил еще раз спросить Медведева об участии в выборах-2018

    Он также прокомментировал информацию из ряда телеграм-каналов об обсуждении президентом и премьер-министром России между собой варианта выдвижения Медведева.

    «Я вас призываю, все-таки, читая телеграм-каналы, сохранять разум, мудрость и иронию», — отметил представитель Кремля.

    Ранее Медведев отшутился на вопрос об участии в выборах-2018.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #песков #кремль #президент #медведев #выборы-2018 #вопрос
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