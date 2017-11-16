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Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты
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    Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

    17:13  16 Ноября 2017  /обновлено: 17:20  16 Ноября 2017
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    Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

    Варшава, 16 ноября. Позиция Евросоюза по Крыму является проявлением политики двойных стандартов. Об этом в четверг заявил президент Чехии Милош Земан, комментируя претензии, которые Брюссель предъявляет Москве в связи с присоединением Крыма к России.

    «С одной стороны вы имеете Косово, где была гарантия ООН, но эта гарантия не была обеспечена, а с другой стороны — Крым, где был проведен референдум. Это двойные стандарты и это плохо», — пояснил он в интервью ТАСС.

    Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

    Земан ранее неоднократно упрекал мировых лидеров в том, что они допустили бомбардировки Сербии, несмотря на то что ООН гарантировала автономию Косово в составе Югославии.  

    Напомним, что Крым вошел в состав России по результатам проведенного на полуострове народного референдума, который состоялся в начале 2014 года. Большинство западных стран отказались признавать законность присоединения Крыма к России.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #крым #ес #чехия #косово #земан
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