Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

Варшава, 16 ноября. Позиция Евросоюза по Крыму является проявлением политики двойных стандартов. Об этом в четверг заявил президент Чехии Милош Земан, комментируя претензии, которые Брюссель предъявляет Москве в связи с присоединением Крыма к России.

«С одной стороны вы имеете Косово, где была гарантия ООН, но эта гарантия не была обеспечена, а с другой стороны — Крым, где был проведен референдум. Это двойные стандарты и это плохо», — пояснил он в интервью ТАСС.

Земан ранее неоднократно упрекал мировых лидеров в том, что они допустили бомбардировки Сербии, несмотря на то что ООН гарантировала автономию Косово в составе Югославии.

Напомним, что Крым вошел в состав России по результатам проведенного на полуострове народного референдума, который состоялся в начале 2014 года. Большинство западных стран отказались признавать законность присоединения Крыма к России.