Боевики ИГ предприняли безуспешную атаку против САА в районе Эс-Сухне

Хомс, 16 ноября. Боевики «Исламского государства»1 попытались атаковать позиции сирийской армии в восточной части провинции Хомс.

Иранский информационный портал FARSnews сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) попытались вернуть под свой контроль район Эс-Сухне на востоке Хомса. В ходе боестолкновений атака игиловцев была отражена силами правительственных войск Сирии.

Источник отмечает, что террористы понесли значительные потери. Воспользовавшись поражением джихадистов, армейцы провели ряд операций к северо-востоку от Эс-Сухне в районе населенных пунктов Аль-Хайл и Хамиме. Сообщается о нескольких десятках уничтоженных боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.