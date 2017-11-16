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Боевики ИГ предприняли безуспешную атаку против САА в районе Эс-Сухне
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    Боевики ИГ предприняли безуспешную атаку против САА в районе Эс-Сухне

    17:29  16 Ноября 2017
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    Боевики ИГ предприняли безуспешную атаку против САА в районе Эс-Сухне

    Хомс, 16 ноября. Боевики «Исламского государства»1 попытались атаковать позиции сирийской армии в восточной части провинции Хомс.

    Иранский информационный портал FARSnews сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) попытались вернуть под свой контроль район Эс-Сухне на востоке Хомса. В ходе боестолкновений атака игиловцев была отражена силами правительственных войск Сирии.

    Источник отмечает, что террористы понесли значительные потери. Воспользовавшись поражением джихадистов, армейцы провели ряд операций к северо-востоку от Эс-Сухне в районе населенных пунктов Аль-Хайл и Хамиме. Сообщается о нескольких десятках уничтоженных боевиков.

    Боевики ИГ предприняли безуспешную атаку против САА в районе Эс-Сухне

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #хомс #эс-сухне
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