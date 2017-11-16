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Рождество у папуасов: Дмитрий Лекух о новой заминке Украины на пути в ЕС
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    Рождество у папуасов: Дмитрий Лекух о новой заминке Украины на пути в ЕС

    17:06  16 Ноября 2017
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    Рождество у папуасов: Дмитрий Лекух о новой заминке Украины на пути в ЕС

    Все-таки, нынешняя Украина – очень странная земля. Территория абсурда, безнадежной тоски и полного отсутствия смысла. Кто им, украинцам, об этом только ни говорил — а все равно не верят.

    Приходится повторять и повторять.

    Европа пахнет иначе

    Словом, «никогда такого не было, и вот опять»: как заявил 14 ноября глава представительства ЕС на Украине Юг Мингарелли, Евросоюз не готов в ближайшей перспективе предложить Украине даже перспективу членства в объединении. 

    Как говорится, не надо иллюзий, друзья.

    «Сейчас у ЕС нет возможности предложить перспективу ни одной стране-партнеру. Возможно, через несколько лет, но сейчас — нет», — украинское издание с издевательским названием «Европейская правда» приводит именно такой ответ европейского посла на вопрос об актуальности нынешних форматов сотрудничества ЕС с восточными партнерами, в том числе Украиной.

    Что самое смешное, Мингарелли, утомившись выступать с подобного рода разъяснениями, специально подчеркнул: власти Украины прекрасно знают о неготовности Европейского Союза даже к дискуссии о перспективе членства. И в своей политике должны исходить из этого. «Такова реальность», — поставил точку посол.

    Впрочем, киевские власти его, естественно, не послушали. В конце концов, кто он такой, посол этот? Они-то прекрасно знают, куда именно идут и куда ведут свой народ…

    Вот только Европой там и не пахло. Там запах, простите, — другой.

    Рождество у папуасов: Дмитрий Лекух о новой заминке Украины на пути в ЕС

    Карго-культ ради кока-колы

    Тем временем, украинский парламент, в отличие от украинского государства и украинского народа, продолжает стремительно сближаться с Европой, по крайней мере ментально. Как сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, депутаты решили самую актуальную из стоящих перед ними задач. И теперь предлагают официально праздновать Рождество Христово не только по православному канону, как большинство населения Украины, но и по католическому. Короче, два раза в год — 25 декабря и 7 января.

    Проект закона, предлагающий добавить в КЗоТ Украины 25 декабря в качестве праздника и выходного, внесла группа депутатов от «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта» и Радикальной партии. Авторы хотят уравнять в правах на празднование Рождества прихожан католическо-протестантских религиозных общин с православными.

    «У нас есть несколько миллионов людей, для которых католическое Рождество очень важно, и было бы несправедливо заставлять их работать в этот день», — заявил член комитета Рады по вопросам культуры и духовности, депутат от БПП Александр Бригинец. И, естественно, соврал, ибо «нескольких миллионов» католиков и протестантов на православной Украине, безусловно, нет.

    Так зачем же тогда? А просто они Эуропа.

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    Это, конечно, не «насаждение католичества», а обыкновенный «карго-культ», характерный для папуасов. Молившихся после окончания Второй мировой войны на соломенные «американские самолеты», после того как улетели настоящие. Отметим, папуасы молились чучелам не просто так: от американской армии они получали замечательные ништяки, вроде стеклянных бус, просроченной тушенки, а также символов настоящей цивилизации — жвачки и кока-колы.

    Что именно собираются получить папуасы в украинской Раде от празднования католического Рождества, пока не ясно. Ведь им, как и настоящим папуасам, никто и ничего за это не обещал. Впрочем, для религиозных отправлений это не главное. Главное — вера: глядишь, что-нибудь эдакое и прилетит.

    Рождество у папуасов: Дмитрий Лекух о новой заминке Украины на пути в ЕС

    Дорожные огни

    Впрочем, тут возможно и другое объяснение. Праздник Рождества, что католический, что православный, так-то на зиму приходится. А зимой, как известно, бывает холодно и хочется хоть какого-то тепла. А тут интересные вещи с углем там происходят.

    По данным государственной фискальной службы Украины, в условиях блокады Донбасса в январе-октябре 2017 года страна увеличила ввоз угля и антрацита в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,151 млрд вечнозеленых долларов. Основным поставщиком, как это ни смешно, по-прежнему остается «агрессивная» Россия (55,7%). Второе место занял уголь из США (25%), третье — из Австралии (5,4%).

    Так вот, против российского поставщика угля, компании «Южтранс», которая и поставляет на «незалежную» дефицитный уголь антрацитовой группы, без которого технологически крайне затруднительна работа украинских станций, министерство экономического развития и торговли Украины 30 октября ввело санкции. С чем «небратьев» хочется от души поздравить.

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    Что самое интересное, даже украинские эксперты утверждают, что в такие сроки поставки подобных углей заместить невозможно чисто технологически. При этом директор «Южтанса» Андрей Иванков неоднократно информировал СМИ, что санкции, введенные Киевом, негативно отразятся на украинских потребителях, а компания легко найдет новые рынки сбыта дефицитных сортов углей, в том числе внутри Российской Федерации.

    Так может, мы зря на депутатов Верховной Рады напраслину-то возводим? Может, они этим своим строительством самолетов из соломы, факельными шествиями во славу Бандеры и прочими огненными мероприятиями просто хотят согреть украинцев, вступивших на обледенелый и какой-то слегка безнадежный, но все-таки «эуропэйский шлях»?

    Автор: Дмитрий Лекух
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #евросоюз #украина #российско-украинские отношения
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