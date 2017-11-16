Песков рассказал о влиянии Путина на ДНР и ЛНР

Москва, 16 ноября. Президент РФ Владимир Путин имеет влияние на руководство ДНР и ЛНР, но оно не безгранично. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя недавнее общение Путина и лидеров Донецкой и Луганской народных республик, Песков отметил, что факт переговоров совершенно не идет вразрез с тем, что Россия не является участником конфликта на территории Донбасса.

«Мы не имеем возможности каким-то образом оказывать давление на республики, давать кому-то поручения там, потому что эти республики живут самостоятельной жизнью», — цитирует Пескова ТАСС.

В то же время пресс-секретарь президента России напомнил, что Путин никогда не скрывал того, что он имеет возможность обращаться к главам ДНР и ЛНР, а также оказывать определенное влияние на них.

Напомним, ранее стало известно, что президент России в телефонной беседе обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик предложение лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука инициировать обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР.