Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Путин обсудит Сирию с Эрдоганом и Роухани в Сочи
Новости Сирии
Песков подтвердил встречу в Сочи лидеров России, Турции и Ирана по Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков подтвердил встречу в Сочи лидеров России, Турции и Ирана по Сирии

    16:55  16 Ноября 2017
    501

    Песков подтвердил встречу в Сочи лидеров России, Турции и Ирана по Сирии

    Москва, 16 ноября. Встреча лидеров России, Турции и Ирана по вопросу сирийского урегулирования состоится 22 ноября в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил встречу Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в Сочи 22 ноября.

    «Подтверждается, — цитирует представителя Кремля РИА Новости. — Речь идет о странах-гарантах сирийского урегулирования. Повестка — Сирия».

    Песков подтвердил встречу в Сочи лидеров России, Турции и Ирана по Сирии

    Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, по его мнению, разногласия между Москвой и Анкарой по сирийскому вопросу не станут преградой для реализации совместных мер по обеспечению перемирия на территории этой страны.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #турция #песков #кремль #сочи #иран #встреча #22 ноября
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        45
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        259
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        3934
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2126