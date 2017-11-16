Песков подтвердил встречу в Сочи лидеров России, Турции и Ирана по Сирии

Москва, 16 ноября. Встреча лидеров России, Турции и Ирана по вопросу сирийского урегулирования состоится 22 ноября в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подтвердил встречу Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в Сочи 22 ноября.

«Подтверждается, — цитирует представителя Кремля РИА Новости. — Речь идет о странах-гарантах сирийского урегулирования. Повестка — Сирия».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, по его мнению, разногласия между Москвой и Анкарой по сирийскому вопросу не станут преградой для реализации совместных мер по обеспечению перемирия на территории этой страны.