Синоптики обещают 35-градусные морозы в Кузбассе

Кемерово, 16 ноября. Внеплановые проверки теплового оборудования, линий электропередачи и теплотрасс пройдут во всех районах Кузбасса в связи с похолоданием.

Как сообщает «Газета Кемерова», заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов во время пресс-конференции, которая прошла сегодня, 16 ноября, поручил проверить генерирующие и теплосетевые комплексы. Он отметил:

«По прогнозам, в каждой декаде декабря ожидаются морозы…Поэтому и генерирующие предприятия, и теплосетевые комплексы должны быть готовы к работе в таком усиленном режиме».

В настоящее время предприятия Кемеровской области подтвердили Ростехнадзору готовность к максимальным нагрузкам в связи с экстремальным похолоданием. Синоптики прогнозируют понижение температуры к декабрю до минус 35 градусов.