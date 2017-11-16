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Синоптики обещают 35-градусные морозы в Кузбассе
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    Синоптики обещают 35-градусные морозы в Кузбассе

    17:10  16 Ноября 2017
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    Синоптики обещают 35-градусные морозы в Кузбассе

    Кемерово, 16 ноября. Внеплановые проверки теплового оборудования, линий электропередачи и теплотрасс пройдут во всех районах Кузбасса в связи с похолоданием.

    Как сообщает «Газета Кемерова», заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов во время пресс-конференции, которая прошла сегодня, 16 ноября, поручил проверить генерирующие и теплосетевые комплексы. Он отметил:

    «По прогнозам, в каждой декаде декабря ожидаются морозы…Поэтому и генерирующие предприятия, и теплосетевые комплексы должны быть готовы к работе в таком усиленном режиме».

    В настоящее время предприятия Кемеровской области подтвердили Ростехнадзору готовность к максимальным нагрузкам в связи с экстремальным похолоданием. Синоптики прогнозируют понижение температуры к декабрю до минус 35 градусов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кузбасс #кемерово
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