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«Хезболла» готова к агрессии Израиля — шейх Кавук
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    «Хезболла» готова к агрессии Израиля — шейх Кавук

    16:56  16 Ноября 2017
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    «Хезболла» готова к агрессии Израиля — шейх Кавук

    Бейрут, 16 ноября. Заместитель председателя Исполнительного совета «Хезболлы» шейх Набиль Кавук заявил, что движение сопротивление готово к любой военной агрессии.

    Арабский телеканал «Аль-Манар» сообщил, что во время своего выступления шейх Кавук подчеркнул, что израильская сторона должна хорошо себе представлять последствия любого акта агрессии против Ливана. При этом Тель-Авив, отметил Кавук, не сможет справиться с этими последствиями.

    Шейх заявил, что ливанское движение сопротивления готово к сражению с любым агрессором и уверено в своей победе. Высказывания Кавука, сообщает телеканал, перекликаются с позицией генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, который считает, что Саудовская Аравия пытается развязать войну с Ливаном руками Израиля.

    «Хезболла» готова к агрессии Израиля — шейх Кавук

    Автор: Алексей Громов
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    #израиль #хезболла #ливан #набиль кавук
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