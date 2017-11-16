Бейрут, 16 ноября. Заместитель председателя Исполнительного совета «Хезболлы» шейх Набиль Кавук заявил, что движение сопротивление готово к любой военной агрессии.

Арабский телеканал «Аль-Манар» сообщил, что во время своего выступления шейх Кавук подчеркнул, что израильская сторона должна хорошо себе представлять последствия любого акта агрессии против Ливана. При этом Тель-Авив, отметил Кавук, не сможет справиться с этими последствиями.

Шейх заявил, что ливанское движение сопротивления готово к сражению с любым агрессором и уверено в своей победе. Высказывания Кавука, сообщает телеканал, перекликаются с позицией генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, который считает, что Саудовская Аравия пытается развязать войну с Ливаном руками Израиля.