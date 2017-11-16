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Сечин рассказал, когда явится в суд по делу Улюкаева
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    Сечин рассказал, когда явится в суд по делу Улюкаева

    17:04  16 Ноября 2017  /обновлено: 17:17  16 Ноября 2017
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    Сечин рассказал, когда явится в суд по делу Улюкаева

    Москва, 16 ноября. Главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК Роснефть» Игорь Сечин ответил на вопрос, когда он явится на судебный процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

    «Но на этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании «Роснефть», — сказал Сечин. — Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия».

    Сечин заверил, что будет «стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства», передает РИА Новости.

    Напомним, накануне Замоскворецкий суд Москвы в третий раз вызвал на допрос Сечина. 13 ноября главу «Роснефти» также вызывали на допрос в качестве свидетеля в Замоскворецкий суд Москвы, однако и тогда не явился.

    Сечин рассказал, когда явится в суд по делу Улюкаева

    Автор: Тимур Румянцев
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    #улюкаев #сечин
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