Сечин рассказал, когда явится в суд по делу Улюкаева

Москва, 16 ноября. Главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК Роснефть» Игорь Сечин ответил на вопрос, когда он явится на судебный процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

«Но на этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании «Роснефть», — сказал Сечин. — Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия».

Сечин заверил, что будет «стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства», передает РИА Новости.

Напомним, накануне Замоскворецкий суд Москвы в третий раз вызвал на допрос Сечина. 13 ноября главу «Роснефти» также вызывали на допрос в качестве свидетеля в Замоскворецкий суд Москвы, однако и тогда не явился.