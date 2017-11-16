Турция обвинила США в сотрудничестве с террористами в Сирии

Анкара, 16 ноября. Власти США сотрудничают с боевиками в Сирии. Об этом в четверг заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, комментируя беспрепятственное отступление боевиков ИГ1 из осажденного города Ракка.

«Ни о какой открытой борьбе с террористами речи не шло. В противном случае Вашингтон не сотрудничал бы с одной террористической организацией в борьбе с другой. Это немыслимо, но факт», — отметил он.

По словам вице-премьера, если бы Вашингтон в самом деле стремился бы бороться с террористами, он бы сотрудничал с Турцией по этому вопросу. Боздаг уверен, что участвующие в осаде Ракке сирийские курды пропустили отступающих террористов с ведома США, сообщает Anadolu.

Напомним, что ранее аналогичные претензии в адрес США высказывало министерство обороны РФ. Военное ведомство обратило внимание на то, что американские военные свободно пересекают боевые порядки боевиков, как видно по снимкам. Кроме того, в распоряжении Минобороны есть стенограмма переговоров, на которых американская сторона подтверждает отказ наносить удар по джихадистам в районе Абу-Кемаля. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.