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Новости Сирии
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#Соцсети
Сегодня в Сети: в Киеве испугались игрушечной «Арматы», Рубио изящно отомстил Трампу
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    Сегодня в Сети: в Киеве испугались игрушечной «Арматы», Рубио изящно отомстил Трампу

    17:10  16 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: в Киеве испугались игрушечной «Арматы», Рубио изящно отомстил Трампу

    Сегодня в Интернете, 16 ноября. Майнинг-город ждет предприимчивых. «Русские танки» в Киеве. «Водяные страсти» вокруг Трампа.

    Майнин-город — фантазия или реальность?

    Город для добычи криптовалюты предложил создать в России депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

    «Майнинг-город поможет людям заработать деньги, купить себе квартиры и другие нужные вещи. Пополнит и бюджет государства за счет налогов», — считает автор нестандартной идеи, по мнению которого, кластер стоит строить на границе с Китаем, поближе к какой-нибудь крупной электростанции, сообщает RT со ссылкой на письмо депутата.

    По утверждению Чернышова, если затея удастся, российский майнинг-сити скоро сможет соперничать с американской Кремниевой долиной.

    «Русские танки» в Киеве!

    Посетители киевского супермаркета «Сильпо» возмутились, увидев детские игрушки с российской символикой. А ведь Россию на Украине на вполне государственном уровне величают не иначе, как «страна-агрессор».

    Как сообщает киевское издание «Обозреватель», первым об этом сообщил в соцсети Facebook телеведущий Андрей Булгаров (сейчас пост удален). С обильным использованием обсценной лексики и уничижительных терминов по отношению к России украинский журналист призвал сограждан «взять вилы» и разобраться с владельцами магазина, по вине которого в Киеве произошло следующее:

    «Пока вы спали, /русские/ танки вошли в столицу. И не абы какие, а "Арматы"!»

    В общем, владельцы супермаркета изымают игрушки из продажи и ищут виновных, а россияне потешаются над украинской паникой на ровном месте.

    Трамп и бутылка

    Президента США Дональда Трампа высмеяли за то, что он, по мнению интернет-пользователей, неловко обошелся с бутылкой с водой во время своего выступления в Белом доме по итогам азиатского турне.

    Получилось и вправду несколько неуклюже, но Трампа, наверно, не стали бы так высмеивать, если несколько лет назад он сам и ровно за то же самое не раскритиковал сенатора Марко Рубио.

    «В следующий раз Марко Рубио лучше пить из стакана, а не из бутылки — вреда будет гораздо меньше», — написал тогда Трамп.

    Ну, а тут и сам глава Белого дома оказался в такой же ситуации и, как говорится, получил по полной.

    «На фоне неуклюжего шоу Трампа сенатор Рубио — чемпион по питью воды, — написал в Twitter телеведущий Джо Скарборо. — Он (Трамп) раньше вообще когда-нибудь открывал бутылку?»

    Отреагировал и высмеянный в свое время Трампом сенатор Рубио.

    «Это (пить воду из бутылки) надо делать одним непрерывным движением, не отрывая глаз от камеры. Но для первого раза неплохо», — написал Рубио.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #киев #трамп #армата #рубио #соцсети #майнинг
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