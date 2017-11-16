Сегодня в Сети: в Киеве испугались игрушечной «Арматы», Рубио изящно отомстил Трампу

Сегодня в Интернете, 16 ноября. Майнинг-город ждет предприимчивых. «Русские танки» в Киеве. «Водяные страсти» вокруг Трампа.

Майнин-город — фантазия или реальность?

Город для добычи криптовалюты предложил создать в России депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Майнинг-город поможет людям заработать деньги, купить себе квартиры и другие нужные вещи. Пополнит и бюджет государства за счет налогов», — считает автор нестандартной идеи, по мнению которого, кластер стоит строить на границе с Китаем, поближе к какой-нибудь крупной электростанции, сообщает RT со ссылкой на письмо депутата.

«Майнинг-город поможет людям»: В Госдуме предложили построить в России город для добычи криптовалюты https://t.co/mYAZ4CwU7u pic.twitter.com/YUgFBRIV51 — RT на русском (@RT_russian) November 16, 2017

По утверждению Чернышова, если затея удастся, российский майнинг-сити скоро сможет соперничать с американской Кремниевой долиной.

Биткоин-сити ( майнинг-город в Сибири ) - Новости Bitcoin - Форум о заработке в интернете и инвестициях https://t.co/60fK9MLXR8 — Vsemmoney.ru (@vsemmoney_ru) November 16, 2017

«Русские танки» в Киеве!

Посетители киевского супермаркета «Сильпо» возмутились, увидев детские игрушки с российской символикой. А ведь Россию на Украине на вполне государственном уровне величают не иначе, как «страна-агрессор».

Киевский журналист обнаружил в продаже игрушки в виде российских танков "Армата"https://t.co/svJMXUXlSe pic.twitter.com/ZiwOAVOMrt — National Media Group (@NewsNation_ru) November 16, 2017

Как сообщает киевское издание «Обозреватель», первым об этом сообщил в соцсети Facebook телеведущий Андрей Булгаров (сейчас пост удален). С обильным использованием обсценной лексики и уничижительных терминов по отношению к России украинский журналист призвал сограждан «взять вилы» и разобраться с владельцами магазина, по вине которого в Киеве произошло следующее:

«Пока вы спали, /русские/ танки вошли в столицу. И не абы какие, а "Арматы"!»

Срочно! Российские танки вошли в Киев! pic.twitter.com/3atr2uPi2U — Доктор Шу ???? (@DrSchultc) November 16, 2017

В общем, владельцы супермаркета изымают игрушки из продажи и ищут виновных, а россияне потешаются над украинской паникой на ровном месте.

Российские танки в Киеве: игрушки "Армата" напугали украинцев https://t.co/C91bBkaYFk pic.twitter.com/ZJQywON5uZ — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) November 16, 2017

Трамп и бутылка

Президента США Дональда Трампа высмеяли за то, что он, по мнению интернет-пользователей, неловко обошелся с бутылкой с водой во время своего выступления в Белом доме по итогам азиатского турне.

Trump pulls a Marco Rubio & slurps down water during his speech. But it’s worse than Rubio. Trump holds the bottle with two hands like it’s a baby bottle. Fitting.#ImpeachTrump #AMJoy pic.twitter.com/5CPKzSSCKq — Scott Dworkin (@funder) November 15, 2017

Получилось и вправду несколько неуклюже, но Трампа, наверно, не стали бы так высмеивать, если несколько лет назад он сам и ровно за то же самое не раскритиковал сенатора Марко Рубио.

«В следующий раз Марко Рубио лучше пить из стакана, а не из бутылки — вреда будет гораздо меньше», — написал тогда Трамп.

Next time Marco Rubio should drink his water from a glass as opposed to a bottle—would have much less negative impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2013

Ну, а тут и сам глава Белого дома оказался в такой же ситуации и, как говорится, получил по полной.

«На фоне неуклюжего шоу Трампа сенатор Рубио — чемпион по питью воды, — написал в Twitter телеведущий Джо Скарборо. — Он (Трамп) раньше вообще когда-нибудь открывал бутылку?»

Отреагировал и высмеянный в свое время Трампом сенатор Рубио.