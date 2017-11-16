Дамаск: боевики обстреляли столицу Сирии, есть жертвы

Дамаск, 16 ноября. Несколько кварталов сирийской столицы подвергнуты минометному обстрелу со стороны боевиков.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что боевики обстреляли районы Сабаа Бахрат, Аль-Аббасиин и близлежащие кварталы в центральной части города. Отмечается, что несколько боеприпасов разорвались на оживленных улицах, причинив серьезный материальный ущерб.

Источник сообщает, что в результате обстрела погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что несколько группировок «умеренных» боевиков атакуют армейскую транспортную базу в районе пригорода Хараста. Столкновения идут с переменным успехом.