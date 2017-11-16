Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Путин обсудит Сирию с Эрдоганом и Роухани в Сочи
Весь мир
Дамаск: боевики обстреляли столицу Сирии, есть жертвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дамаск: боевики обстреляли столицу Сирии, есть жертвы

    16:41  16 Ноября 2017  /обновлено: 16:45  16 Ноября 2017
    488

    Дамаск: боевики обстреляли столицу Сирии, есть жертвы

    Дамаск, 16 ноября. Несколько кварталов сирийской столицы подвергнуты минометному обстрелу со стороны боевиков.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что боевики обстреляли районы Сабаа Бахрат, Аль-Аббасиин и близлежащие кварталы в центральной части города. Отмечается, что несколько боеприпасов разорвались на оживленных улицах, причинив серьезный материальный ущерб.

    Источник сообщает, что в результате обстрела погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

    Ранее стало известно, что несколько группировок «умеренных» боевиков атакуют армейскую транспортную базу в районе пригорода Хараста. Столкновения идут с переменным успехом.

    Дамаск: боевики обстреляли столицу Сирии, есть жертвы

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #обстрел #дамаск #боевики
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        45
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        133
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        3875
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2097