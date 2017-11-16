Деньги есть: Голодец опровергла слова Кудрина о нехватке средств на пенсии

Санкт-Петербург, 16 ноября. Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что слова главы совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексея Кудрина о том, что в Пенсионном фонде нет средств на выплату пенсий, не соответствуют действительности.

Голодец прокомментировала заявление Кудрина, в котором он сообщил, что из-за дефицита средств в Пенсионном фонде нет денег на выплату пенсий. Она опровергла его высказывание и обратила внимание на то, что ПФР сбалансирован и не испытывает никаких проблем, передает РИА Новости.

«Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, — рассказала она журналистам, — все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств».

Ранее в Пенсионном фонде России заверили, что бюджет Фонда обеспечен доходами в полном объеме, выплаты будут ежегодно повышаться.