Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Путин обсудит Сирию с Эрдоганом и Роухани в Сочи
Россия
Деньги есть: Голодец опровергла слова Кудрина о нехватке средств на пенсии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Деньги есть: Голодец опровергла слова Кудрина о нехватке средств на пенсии

    16:47  16 Ноября 2017
    512

    Деньги есть: Голодец опровергла слова Кудрина о нехватке средств на пенсии

    Санкт-Петербург, 16 ноября. Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что слова главы совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексея Кудрина о том, что в Пенсионном фонде нет средств на выплату пенсий, не соответствуют действительности.

    Голодец прокомментировала заявление Кудрина, в котором он сообщил, что из-за дефицита средств в Пенсионном фонде нет денег на выплату пенсий. Она опровергла его высказывание и обратила внимание на то, что ПФР сбалансирован и не испытывает никаких проблем, передает РИА Новости.

    «Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, — рассказала она журналистам, — все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств».

    Деньги есть: Голодец опровергла слова Кудрина о нехватке средств на пенсии

    Ранее в Пенсионном фонде России заверили, что бюджет Фонда обеспечен доходами в полном объеме, выплаты будут ежегодно повышаться.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #голодец #кудрин #пенсионный фонд россии
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        45
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        133
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        3875
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2097