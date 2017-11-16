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Украина
Украинцы обвинили Порошенко в копировании советских традиций
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    Украинцы обвинили Порошенко в копировании советских традиций

    16:51  16 Ноября 2017
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    Украинцы обвинили президента Порошенко в подражании советским традициям

    Киев, 16 ноября. Украинцы обвинили президента Петра Порошенко в копировании советских традиций. Так жители страны отреагировали на поздравление политика с Днем морской пехоты, появившееся в его официальном Twitter.

    «Сегодня во времена серьезных испытаний для нашей страны морские пехотинцы достойно выполняют самые сложные боевые задачи и всегда смело и решительно подтверждают лозунг – «Всегда верный». С праздником вас, воины!» — написал украинский лидер.

    В ответ один из подписчиков напомнил политику, что «это очень советская традиция – отмечать день каждого рода войск», а также поинтересовался у Порошенко: «Для чего тогда есть день защитника 14-го октября?!».

    Другой комментатор в ответ на преисполненное гордости поздравление президента Украины заметил, что «с такими «воинами» пора продолжить эпопею великих «побед» ВСУ, как то как то Изварино-Иловайск-ДАП-Дебальцево» (котлы, в зоне боевых действий в Донбассе, в которых украинские военные понесли крупные потери, — прим. ФАН).

    Украинцы обвинили президента Порошенко в подражании советским традициям

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #всу #порошенко #армия #соцсети #традиции #день морской пехоты
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