Украинцы обвинили Порошенко в копировании советских традиций

Киев, 16 ноября. Украинцы обвинили президента Петра Порошенко в копировании советских традиций. Так жители страны отреагировали на поздравление политика с Днем морской пехоты, появившееся в его официальном Twitter.

«Сегодня во времена серьезных испытаний для нашей страны морские пехотинцы достойно выполняют самые сложные боевые задачи и всегда смело и решительно подтверждают лозунг – «Всегда верный». С праздником вас, воины!» — написал украинский лидер.

Сьогодні, у часи серйозних випробувань для нашої країни, морські піхотинці гідно виконують найскладніші бойові завдання та завжди сміливо і рішуче підтверджують гасло – «Вірний завжди!».



Зі святом вас, воїни! pic.twitter.com/hCwSPBtotk — Петро Порошенко (@poroshenko) November 16, 2017

В ответ один из подписчиков напомнил политику, что «это очень советская традиция – отмечать день каждого рода войск», а также поинтересовался у Порошенко: «Для чего тогда есть день защитника 14-го октября?!».

Это очень СОВЕТСКАЯ традиция - отмечать день каждого рода войск. Для чего тогда есть день защитника 14-го октября?! — Alexandre Veitsman (@AVeitsman) November 16, 2017

Другой комментатор в ответ на преисполненное гордости поздравление президента Украины заметил, что «с такими «воинами» пора продолжить эпопею великих «побед» ВСУ, как то как то Изварино-Иловайск-ДАП-Дебальцево» (котлы, в зоне боевых действий в Донбассе, в которых украинские военные понесли крупные потери, — прим. ФАН).