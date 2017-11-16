Путин назвал государственной задачей создание рабочих мест на Дальнем Востоке

Москва, 16 ноября. Развитие производства на Дальнем Востоке является общероссийской, а не узкоотраслевой задачей, этим не должна заниматься только компания «Роснефть», сказал глава государства Владимир Путин на совещании по вопросам развития судостроительного комплекса «Звезда».

Президент России Владимир Путин сообщил, что «Роснефть» занимается вопросами развития производства на Дальнем Востоке по его поручению. Он обозначил, что общегосударственной задачей является создание рабочих мест и развитие производственных мощностей в регионе.

«Поэтому я прошу вас не воспринимать это как ведомственную или узкоотраслевую задачу, это наша с вами общая ответственность», — сказал Путин, он подчеркнул, что эта тема будет продолжена.

Президент выразил недоумение, почему на совещаниях высшего уровня приходится решать вопрос создания верфи в Большом Камне. Он отметил, что вопрос сферы судостроения является рутинным и связан с освоением Арктики, Северного морского пути, а также с укреплением топливно-энергетическими комплекса Дальнего Востока.

Ранее Путин заявил, что российские суда должны получить исключительные права на транспортировку углеводородов на Северном морском пути. По мнению президента, этот шаг поможет укрепить позиции судоходных компаний РФ.