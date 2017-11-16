Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Драка двух удмуртских школьниц заинтересовала следователей
Экономика
Путин назвал государственной задачей создание рабочих мест на Дальнем Востоке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин назвал государственной задачей создание рабочих мест на Дальнем Востоке

    20:00  16 Ноября 2017
    42

    Путин назвал государственной задачей создание рабочих мест на Дальнем Востоке

    Москва, 16 ноября. Развитие производства на Дальнем Востоке является общероссийской, а не узкоотраслевой задачей, этим не должна заниматься только компания «Роснефть», сказал глава государства Владимир Путин на совещании по вопросам развития судостроительного комплекса «Звезда».

    Президент России Владимир Путин сообщил, что «Роснефть» занимается вопросами развития производства на Дальнем Востоке по его поручению. Он обозначил, что общегосударственной задачей является создание рабочих мест и развитие производственных мощностей в регионе. 

    «Поэтому я прошу вас не воспринимать это как ведомственную или узкоотраслевую задачу, это наша с вами общая ответственность», — сказал Путин, он подчеркнул, что эта тема будет продолжена. 

    Президент выразил недоумение, почему на совещаниях высшего уровня приходится решать вопрос создания верфи в Большом Камне. Он отметил, что вопрос сферы судостроения является рутинным и связан с освоением Арктики, Северного морского пути, а также с укреплением топливно-энергетическими комплекса Дальнего Востока.

    Ранее Путин заявил, что российские суда должны получить исключительные права на транспортировку углеводородов на Северном морском пути. По мнению президента, этот шаг поможет укрепить позиции судоходных компаний РФ.

    Путин назвал государственной задачей создание рабочих мест на Дальнем Востоке

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #дальний восток
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        356
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        608
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        6482
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2859