Специалисты поделились правильным алгоритмом воспитания щенков

Москва, 16 ноября. Специалисты британской организации Guide Dogs рассказали о правильном процессе социализации щенков. Они выяснили, что именно то, как собаку воспитывают в первые месяцы после рождения, влияет на способность четвероногого к дрессировке.

В течение первых двух недель питомец должен как можно чаще чувствовать приятные прикосновения. Щенка нужно постоянно держать на руках, гладить и заворачивать в мягкую теплую ткань, сообщается в статье, опубликованной журналом Applied Animal Behaviour Science.

Впоследствии щенку нужно предоставить возможность самостоятельно гулять по разным типам поверхностей — паркету и ковру, асфальту и земле. Примерно в этот же момент собаку надо приучать к звукам работающей бытовой техники, уточняет «Утро.ру».

На втором месяце жизни щенка следует начинать знакомить с человеческим обществом. При этом чем больше разнообразных, но не навязчивых контактов, тем лучше. Собака должна познакомиться с разными людьми, в том числе бородатыми, усатыми и лысыми, в шапках и в очках. Кроме того, пятая-шестая неделя — лучшее время для знакомства собаки с собственным отражением. Впрочем, устанавливать его в вольере не нужно, это может быть чрезмерным испытанием для психики щенка.

Ученые считают, что собака, прошедшая все эти этапы, будет значительно легче поддаваться дрессировке, когда ей исполнится 8 месяцев.