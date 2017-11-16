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Специалисты поделились правильным алгоритмом воспитания щенков
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    Специалисты поделились правильным алгоритмом воспитания щенков

    16:50  16 Ноября 2017
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    Специалисты поделились правильным алгоритмом воспитания щенков

    Москва, 16 ноября. Специалисты британской организации Guide Dogs рассказали о правильном процессе социализации щенков. Они выяснили, что именно то, как собаку воспитывают в первые месяцы после рождения, влияет на способность четвероногого к дрессировке. 

    В течение первых двух недель питомец должен как можно чаще чувствовать приятные прикосновения. Щенка нужно постоянно держать на руках, гладить и заворачивать в мягкую теплую ткань, сообщается в статье, опубликованной журналом Applied Animal Behaviour Science.

    Впоследствии щенку нужно предоставить возможность самостоятельно гулять по разным типам поверхностей — паркету и ковру, асфальту и земле. Примерно в этот же момент собаку надо приучать к звукам работающей бытовой техники, уточняет «Утро.ру».

    На втором месяце жизни щенка следует начинать знакомить с человеческим обществом. При этом чем больше разнообразных, но не навязчивых контактов, тем лучше. Собака должна познакомиться с разными людьми, в том числе бородатыми, усатыми и лысыми, в шапках и в очках. Кроме того, пятая-шестая неделя — лучшее время для знакомства собаки с собственным отражением. Впрочем, устанавливать его в вольере не нужно, это может быть чрезмерным испытанием для психики щенка.

    Ученые считают, что собака, прошедшая все эти этапы, будет значительно легче поддаваться дрессировке, когда ей исполнится 8 месяцев.

    Автор: Федор Веснин
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    #собака #воспитание #хозяин
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