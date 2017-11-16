Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Путин обсудит Сирию с Эрдоганом и Роухани в Сочи
Весь мир
Большой метеорит попал на видео в американском Финиксе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Большой метеорит попал на видео в американском Финиксе

    16:33  16 Ноября 2017
    315

    Большой метеорит попал на видео в американском Финиксе

    Финикс, 16 ноября. Большой метеорит пролетел над американским городом Финикс (штат Аризона) этой ночью. На кадрах, записанных уличными камерами, можно заметить быстро движущийся яркий объект, который вспыхивает, а затем гаснет.

    Некоторые американские интернет-пользователи признаются, что видели аналогичные вспышки в Мичигане, однако большинство комментаторов отреагировали на видео шуткой.

    «Это были автоботы! (вымышленная раса роботов-пришельцев из серии фильмов «Трансформеры» — прим. ФАН)» - пишет посетитель YouTube Стив Строкер.

    «Я смотрю, Рик и Морти (популярный фантастический мультсериал — прим. ФАН) снова нашли приключения», — отмечает Джованна Клебольд.

    «Говорите что угодно, но это точно НЛО. Вы даже можете рассмотреть окна, если увеличите изображение», — комментирует видео Патрик Динаполи.

    Сообщается, что подобные метеориты также видели в Германии и во Франции. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #видео #метеорит #финикс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        45
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        259
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        3934
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2126