Большой метеорит попал на видео в американском Финиксе

Финикс, 16 ноября. Большой метеорит пролетел над американским городом Финикс (штат Аризона) этой ночью. На кадрах, записанных уличными камерами, можно заметить быстро движущийся яркий объект, который вспыхивает, а затем гаснет.

Некоторые американские интернет-пользователи признаются, что видели аналогичные вспышки в Мичигане, однако большинство комментаторов отреагировали на видео шуткой.

«Это были автоботы! (вымышленная раса роботов-пришельцев из серии фильмов «Трансформеры» — прим. ФАН)» - пишет посетитель YouTube Стив Строкер. «Я смотрю, Рик и Морти (популярный фантастический мультсериал — прим. ФАН) снова нашли приключения», — отмечает Джованна Клебольд. «Говорите что угодно, но это точно НЛО. Вы даже можете рассмотреть окна, если увеличите изображение», — комментирует видео Патрик Динаполи.

Сообщается, что подобные метеориты также видели в Германии и во Франции. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.