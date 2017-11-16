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В России отреагировали на идею властей Польши о сносе сталинской высотки
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    В России отреагировали на идею властей Польши о сносе сталинской высотки

    17:54  16 Ноября 2017
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    Снесите всю Варшаву: россияне ответили на желание Польши избавиться от "символа советского господства"

    Варшава, 16 ноября. Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак предложил снести сталинскую высотку в центре Варшавы, как «символ советского господства в Польше». Сейчас в ней располагается Дворец культуры и науки.

    Он напомнил, что 99 лет назад на нынешней площади Пилсудского стояла церковь, которая «после обретения независимости была разобрана, потому что тогда представляла собой символ господства России в Варшаве». Блащак также выразил уверенность, что такие символы важны, поскольку формируют отношение, к истории, особенно у молодых людей. Именно с этим связано и переименование улиц в Варшаве в рамках декоммунизации, добавил он в эфире Польского радио. 

    Ранее мнение о том, что высотку надо снести к 100-летию независимости Польши в следующем году, уже высказывал министр культуры Петр Глинский.

    Прокомментировал инициативу и заместитель министра обороны Польши Бартош Ковнацкий, заявив, что подрыв высотки стал бы «прекрасной тренировкой» для польских военных.

    «Это были бы хорошие обучение, прекрасные тренировки для наших военных», — заявил он местному изданию Onet.

    Напомним, Дворец культуры и науки в Варшаве был торжественно открыт в 1955 году. Автором проекта является советский архитектор Лев Руднев. Здание построили в качестве подарка Советского Союза польскому народу. Ее возводили с 1952 по 1955 год три тысячи советских рабочих.

    Заявление Бартоша вызвало волну возмущения россиян в соцсетях. Так, один из пользователей напомнил, что город был освобожден от фашистов советскими воинами. 

    Снесите всю Варшаву: россияне ответили на желание Польши избавиться от "символа советского господства"

    А другая участница обсуждения с сарказмом посоветовала на всякий случай уничтожить пирамиду Хеопса или постройки Гауди: «Они, может, тоже на тиранов работали или, не дай бог, что-то оппортунистическое проповедовали».

    Еще один комментатор сравнил польского министра с котом, которому нечего делать.

    Снесите всю Варшаву: россияне ответили на желание Польши избавиться от "символа советского господства"
    Нашлись и те, кто предположил, что у Бартоша «протекла крыша».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #польша #варшава #снос #высотка #советское господство
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